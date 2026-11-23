Legea salarizării, amânată pentru 2027! Anunțul ministrului Muncii după întâlnirea cu sindicatele
Florin Manole / Sursa foto - Facebook
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu va fi adoptată în grabă. Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și sindicate urmează să fie reluate la începutul anului 2027, iar autoritățile își propun să ajungă la o variantă care să fie acceptată de toate părțile implicate. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, după întâlnirea dintre conducerea PSD și reprezentanții celor cinci confederații sindicale.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și salariul minim pe economie, indexarea pensiilor, veniturile angajaților din educație și sănătate, dar și posibilitatea reducerii taxelor aplicate muncii. Potrivit ministrului, o parte dintre decizii vor depinde de resursele disponibile și de cifrele care vor fi stabilite pentru bugetul anului 2027.
Când vor fi reluate negocierile pentru noua lege a salarizării
Luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit la Parlament cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale. Discuțiile au vizat atât probleme specifice anumitor domenii de activitate, precum educația, sănătatea, agricultura și ordinea publică, cât și măsuri care îi privesc pe angajații din întregul sector public.
Una dintre cele mai importante teme a fost elaborarea noii legi a salarizării. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că negocierile vor fi reluate la începutul anului viitor, fără presiunea unui termen imediat, astfel încât documentul final să ofere stabilitate și predictibilitate angajaților la stat.
Oficialul a subliniat că obiectivul nu este adoptarea rapidă a unei legi, ci construirea unui mecanism salarial care să răspundă nevoilor personalului din toate sectoarele bugetare.
Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie
Salariul minim pe economie a reprezentat un alt subiect important abordat în cadrul întâlnirii dintre social-democrați și sindicate. Potrivit ministrului, PSD și-a asumat continuarea discuțiilor politice privind nivelul acestuia, însă o decizie va putea fi conturată abia după ce vor exista date clare despre bugetul pentru anul următor.
Florin Manole a explicat că autoritățile trebuie să analizeze cu atenție posibilitățile financiare înainte de a-și asuma noi angajamente.
În același timp, reprezentanții sindicali au ridicat problema protejării veniturilor angajaților și a menținerii puterii de cumpărare, într-un context economic în care costurile de trai continuă să reprezinte o preocupare majoră.
Ministrul Muncii, despre indexarea pensiilor: „N-a fost nicio diferență de opinie”
Un alt punct discutat la întâlnirea cu sindicatele a vizat majorarea pensiilor prin indexare, conform prevederilor legale în vigoare.
Florin Manole a precizat că, în această privință, reprezentanții PSD și cei ai confederațiilor sindicale au avut aceeași poziție. Ministrul a transmis că necesitatea respectării legislației privind indexarea pensiilor nu a generat divergențe între participanții la discuții.
Rămâne însă de văzut în ce măsură posibilitățile bugetare vor permite asumarea unor angajamente concrete pentru anul 2027.
Schimbări discutate pentru angajații din educație. Ce se întâmplă cu plata cu ora și norma didactică
Educația a fost un alt domeniu important abordat în cadrul întâlnirii. Printre subiectele discutate s-au numărat finanțarea sistemului de învățământ, plata cu ora și norma didactică.
Ministrul Muncii a precizat că autoritățile vor păstra legătura cu reprezentanții sindicatelor pentru fiecare dintre aceste probleme și că eventualele măsuri vor fi analizate în continuare.
Potrivit lui Florin Manole, discuțiile vor deveni mai concrete în momentul în care vor începe negocierile privind bugetul pentru anul viitor. Guvernul trebuie să găsească un echilibru între măsurile de sprijin pentru angajați, susținerea economiei și respectarea țintei de deficit bugetar.
Reducerea taxelor pe muncă, o altă solicitare a sindicatelor și patronatelor
În cadrul întâlnirii au fost abordate și două propuneri importante referitoare la fiscalitatea muncii.
Prima dintre ele, susținută în special de organizațiile sindicale, vizează transferarea treptată a contribuțiilor sociale de la angajator, pe o perioadă mai lungă, cu scopul de a echilibra povara fiscală.
A doua propunere se referă la diminuarea impozitării veniturilor din muncă și a fost adusă în discuție inclusiv de reprezentanții IMM România, în cadrul negocierilor recente privind salariul minim.
Florin Manole a declarat că este deschis unor soluții negociate atât cu sindicatele, cât și cu organizațiile patronale. Condiția este ca eventualele schimbări să protejeze veniturile salariaților, fără să genereze costuri suplimentare pentru companii.
Când ar putea intra în vigoare noua lege a salarizării
Întrebat despre calendarul aplicării noii legi a salarizării, ministrul Muncii a admis că obiectivul ca aceasta să fie pusă în aplicare până la jumătatea anului viitor este unul ambițios.
Oficialul nu a oferit o dată exactă pentru începerea aplicării noilor grile de salarizare, explicând că totul va depinde de durata negocierilor și de posibilitatea obținerii unui acord între toate părțile.
Cu toate acestea, Florin Manole a dat asigurări că PSD va urmări respectarea prevederilor din programul de guvernare, care stabilesc ca noua lege să fie realizată în cursul anului 2027.
Ministrul a mai amintit că precedentele discuții privind salarizarea bugetarilor au avut loc într-un climat tensionat, existând inclusiv riscul declanșării unor greve în sănătate și educație. De această dată, speră ca negocierile să se desfășoare fără conflicte sociale.
Așadar, angajații din sectorul public vor trebui să aștepte reluarea negocierilor de la începutul anului 2027 pentru a afla cum vor arăta noile grile de salarizare și când vor putea beneficia efectiv de eventualele majorări.
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