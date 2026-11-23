Publicat 23 nov. 2026, 16:44 Actualizat 23 nov. 2026, 16:45

Noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu va fi adoptată în grabă. Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și sindicate urmează să fie reluate la începutul anului 2027, iar autoritățile își propun să ajungă la o variantă care să fie acceptată de toate părțile implicate. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, după întâlnirea dintre conducerea PSD și reprezentanții celor cinci confederații sindicale.

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