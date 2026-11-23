Una dintre cele mai mari rafinării din România riscă să își oprească din nou producția, la numai câteva zile după repornirea instalațiilor. La Petrotel-Lukoil din Ploiești, alimentarea cu țiței din Portul Constanța a fost întreruptă, iar rezervele existente ar mai ajunge pentru cel mult trei zile de funcționare. Sindicaliștii avertizează că locurile de muncă sunt în pericol și amenință cu proteste dacă transportul materiei prime nu va fi reluat. O nouă oprire a rafinăriei ar putea pune presiune și asupra aprovizionării cu carburanți, într-o perioadă deja dificilă pentru piața energetică, conform Realitatea PLUS.
Rafinăria Petrotel-Lukoil riscă să se oprească în trei zile. Alimentarea cu țiței, întreruptă
Situație tensionată la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, unde producția ar putea fi suspendată din nou din cauza lipsei materiei prime. Instalațiile au fost repornite recent, după o perioadă îndelungată de inactivitate, însă activitatea este din nou amenințată de problemele apărute în aprovizionarea cu petrol. Alimentarea cu țiței din Portul Constanța a fost întreruptă sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, după mai puțin de două ore de pompare. Transportul urma să asigure materia primă necesară continuării procesului de rafinare, însă operațiunea a fost oprită înainte ca aprovizionarea să fie finalizată.
Potrivit reprezentanților rafinăriei, în depozite mai există petrol suficient pentru cel mult trei zile de producție. Dacă alimentarea nu va fi reluată în acest interval, instalațiile ar putea fi oprite din nou, la numai câteva zile după ce fuseseră puse în funcțiune. O asemenea situație ar afecta activitatea uneia dintre cele mai importante unități de rafinare din România, care reprezintă aproximativ 20% din capacitatea națională de procesare a petrolului.
Contractele cu CONPET și Oil Terminal au fost semnate. Sindicaliștii cer explicații
Reprezentanții angajaților susțin că nu au primit o explicație clară pentru întreruperea alimentării cu țiței, deși procedurile comerciale necesare transportului ar fi fost deja îndeplinite. Potrivit sindicaliștilor, rafinăria a semnat contractele cu CONPET și Oil Terminal, cele două companii implicate în transportul și manipularea petrolului din Portul Constanța către Ploiești. Mai mult, plata în avans pentru serviciile contractate ar fi fost deja efectuată.
În aceste condiții, oprirea pompării a provocat îngrijorare în rândul angajaților, care nu înțeleg de ce transportul a fost întrerupt la scurt timp după reluare. Sindicaliștii solicită clarificări urgente și reluarea alimentării, pentru a evita o nouă suspendare a producției. Situația este cu atât mai dificilă cu cât rafinăria a trecut recent printr-un proces de repornire a instalațiilor, iar activitatea abia fusese reluată. Până la momentul relatării, Ministerul Energiei nu oferise o explicație oficială privind motivele întreruperii transportului de țiței.
Angajații Petrotel-Lukoil amenință cu proteste. Locurile de muncă, în pericol
Problemele de aprovizionare au provocat nemulțumiri puternice în rândul salariaților rafinăriei. Sindicaliștii avertizează că o nouă oprire a instalațiilor ar putea avea consecințe serioase asupra activității companiei și asupra locurilor de muncă. Liderul sindical susține că situația trebuie rezolvată rapid, în condițiile în care rezervele de țiței sunt limitate, iar continuarea producției depinde de reluarea transporturilor din Portul Constanța.
Dacă alimentarea nu va fi reluată, angajații ar putea organiza proteste pentru a cere explicații și măsuri concrete din partea autorităților. Îngrijorările sunt amplificate și de problemele financiare ale companiei, aflată în insolvență. O nouă oprire a producției ar putea complica și mai mult situația rafinăriei, care încearcă să își stabilizeze activitatea după o perioadă dificilă.
Oprirea rafinăriei ar putea pune presiune pe piața carburanților din România
Problemele de la Petrotel-Lukoil nu îi afectează doar pe angajații rafinăriei. O eventuală suspendare a producției ar putea avea consecințe și pentru piața carburanților din România, având în vedere capacitatea importantă de rafinare a unității din Ploiești. Petrotel-Lukoil reprezintă aproximativ o cincime din capacitatea națională de rafinare, iar o nouă oprire ar însemna reducerea posibilităților de producție internă a benzinei și motorinei.
Situația apare într-un moment în care piața carburanților este deja tensionată, iar prețurile la pompă continuă să reprezinte o problemă pentru șoferi și pentru transportatori. Dacă întreruperea activității se prelungește, aprovizionarea pieței ar putea necesita volume suplimentare din alte surse, ceea ce ar crește presiunea asupra operatorilor din domeniu. Pentru moment, continuarea producției depinde de reluarea pompării țițeiului către rafinărie.