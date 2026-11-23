Publicat 23 nov. 2026, 11:00 Sursă Realitatea PLUS

Una dintre cele mai mari rafinării din România riscă să își oprească din nou producția, la numai câteva zile după repornirea instalațiilor. La Petrotel-Lukoil din Ploiești, alimentarea cu țiței din Portul Constanța a fost întreruptă, iar rezervele existente ar mai ajunge pentru cel mult trei zile de funcționare. Sindicaliștii avertizează că locurile de muncă sunt în pericol și amenință cu proteste dacă transportul materiei prime nu va fi reluat. O nouă oprire a rafinăriei ar putea pune presiune și asupra aprovizionării cu carburanți, într-o perioadă deja dificilă pentru piața energetică, conform Realitatea PLUS.

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