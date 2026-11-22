Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 08:53

Vești bune pentru șoferi la final de săptămână. Benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru într-unul dintre cele mai mari orașe din România, după ieftinirile înregistrate în ultimele zile. Duminică, 22 noiembrie 2026, cel mai mic preț din Cluj-Napoca este de 8,99 lei pe litru, în timp ce motorina standard se vinde în majoritatea marilor orașe cu aproximativ 10,51 lei pe litru.

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