Vești bune pentru șoferi la final de săptămână. Benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru într-unul dintre cele mai mari orașe din România, după ieftinirile înregistrate în ultimele zile. Duminică, 22 noiembrie 2026, cel mai mic preț din Cluj-Napoca este de 8,99 lei pe litru, în timp ce motorina standard se vinde în majoritatea marilor orașe cu aproximativ 10,51 lei pe litru.
Benzina a scăzut sub 9 lei pe litru. Orașul în care șoferii alimentează mai ieftin
Prețurile carburanților continuă să atragă atenția șoferilor, mai ales după o perioadă în care alimentarea mașinii a devenit tot mai costisitoare. Duminică, 22 noiembrie, benzina standard poate fi cumpărată în Cluj-Napoca la un preț minim de 8,99 lei pe litru, potrivit datelor prezentate de Peco Online.
În celelalte mari orașe ale țării, prețul benzinei standard se situează, în general, în jurul valorii de 9,05 lei pe litru. Diferențele pot părea mici la prima vedere, însă pentru șoferii care alimentează frecvent sau parcurg zilnic distanțe mari, fiecare reducere contează. Ieftinirile vin după mai multe zile în care benzina și motorina au înregistrat scăderi de preț, chiar dacă nivelul actual al tarifelor rămâne ridicat față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cât costă motorina duminică, 22 noiembrie. Unde se găsește cel mai mic preț
Șoferii care conduc mașini diesel plătesc în continuare mai mult pentru alimentare. În majoritatea orașelor din România, motorina standard costă aproximativ 10,51 lei pe litru, un nivel care menține cheltuielile cu transportul la valori ridicate. Cel mai mic preț menționat pentru duminică este de 10,39 lei pe litru, la o stație de alimentare din localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Aici, motorina este mai ieftină decât în marile centre urbane, unde prețurile depășesc, în general, pragul de 10,50 lei pe litru.
Pentru un plin de 50 de litri, la prețul de 10,51 lei pe litru, un șofer trebuie să plătească 525,50 lei. În schimb, aceeași cantitate de motorină cumpărată cu 10,39 lei pe litru costă 519,50 lei. Diferența este de 6 lei pentru un singur plin.
Cât plătesc șoferii pentru GPL și cât costă un plin de benzină
Și șoferii care folosesc GPL trebuie să își calculeze atent bugetul pentru alimentare. Prețul mediu al acestui carburant este de aproximativ 4,76 lei pe litru, ceea ce îl menține mult sub nivelul benzinei și al motorinei. În cazul benzinei standard, un plin de 50 de litri, la prețul minim de 8,99 lei pe litru, costă 449,50 lei. Dacă alimentarea se face la un preț de 9,05 lei pe litru, aceeași cantitate ajunge la 452,50 lei. Deși diferența dintre cele două prețuri este de numai 3 lei pentru un plin, reducerea sub pragul de 9 lei reprezintă o schimbare importantă după scumpirile înregistrate în ultimele luni.
Benzina și motorina, printre produsele cu cele mai mari scumpiri din 2026
Chiar dacă în ultimele zile au apărut reduceri la pompă, carburanții rămân considerabil mai scumpi decât în urmă cu un an. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, motorina și benzina s-au numărat printre produsele care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025. Motorina s-a scumpit cu 43,45% într-un an, în timp ce benzina a înregistrat o majorare de 32,91%. Aceste creșteri au afectat atât șoferii, cât și costurile de transport, într-o perioadă în care prețurile ridicate continuă să pună presiune pe bugetele familiilor.