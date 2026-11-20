Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 nov. 2026, 22:27

Bitcoin traversează una dintre cele mai dificile perioade din acest an. Cea mai importantă criptomonedă a pierdut aproape 29% din valoare în ultima lună și a atins vineri, 20 noiembrie, cel mai scăzut nivel din 2026, pe fondul unei ample retrageri a investitorilor din activele riscante. În timp ce acțiunile companiilor de tehnologie sunt afectate de temerile privind investițiile masive în inteligența artificială, listarea spectaculoasă a Anthropic a readus în discuție o posibilă competiție pentru capitalul investitorilor: AI sau criptomonede?

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