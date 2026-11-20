Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 14:07

Listarea Anthropic pe Wall Street a transformat participațiile deținute de mii de angajați în adevărate averi, cel puțin pe hârtie. Printre potențialii mari câștigători nu se află doar specialiștii în inteligență artificială și programatorii, ci și persoane care au ocupat funcții administrative în cadrul companiei. Estimările arată că aproximativ 2.800 de angajați actuali și foști ar putea deține acțiuni evaluate la cel puțin un milion de dolari.

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