Listarea Anthropic pe Wall Street a transformat participațiile deținute de mii de angajați în adevărate averi, cel puțin pe hârtie. Printre potențialii mari câștigători nu se află doar specialiștii în inteligență artificială și programatorii, ci și persoane care au ocupat funcții administrative în cadrul companiei. Estimările arată că aproximativ 2.800 de angajați actuali și foști ar putea deține acțiuni evaluate la cel puțin un milion de dolari.
Succesul financiar al acestora vine după creșterea spectaculoasă a companiei fondate în 2021 și stabilirea unui preț de 83 de dolari pentru o acțiune, în momentul listării din 19 noiembrie 2026.
Aproximativ 2.800 de angajați ar putea avea participații de peste un milion de dolari
Potrivit unei analize realizate de firma de cercetare Sacra și citate de Reuters, circa 2.800 de foști și actuali angajați Anthropic ar putea avea participații evaluate la cel puțin un milion de dolari fiecare.
Câștigurile potențiale sunt și mai impresionante în cazul unui alt grup. Platforma americană Hill estimează că 598 de angajați, fără a lua în calcul fondatorii, ar putea deține participații care valorează individual peste 100 de milioane de dolari.
Aceste sume reprezintă însă evaluări teoretice. Valoarea finală a câștigurilor depinde de prețul acțiunilor în momentul vânzării și de condițiile în care angajații își pot valorifica participațiile.
De la 52 de cenți la 83 de dolari pe acțiune
Cei care au intrat în companie în primii ani de activitate se numără printre cei mai avantajați. Anthropic a fost înființată în 2021, iar angajații recrutați la început au primit opțiuni care le permiteau să cumpere acțiuni la prețuri foarte mici.
Documentele companiei indică faptul că opțiunile acordate până în 2023, care erau încă în circulație la finalul acelui an, aveau un preț mediu de exercitare de numai 52 de cenți pentru fiecare acțiune.
Prin comparație, la listarea din 19 noiembrie 2026, prețul stabilit a fost de 83 de dolari pe acțiune. Diferența dintre cele două valori explică potențialul câștig uriaș al celor care au primit participații în perioada de început.
De exemplu, un angajat care are dreptul să cumpere 10.000 de acțiuni la prețul de 0,52 dolari ar putea obține un câștig brut de aproximativ 824.800 de dolari, dacă le-ar valorifica la prețul de 83 de dolari. Calculul nu include taxele și alte eventuale costuri.
Nu doar programatorii au ajuns în topul câștigurilor
Un aspect interesant al politicii de remunerare de la Anthropic este că acțiunile nu au fost oferite exclusiv specialiștilor în tehnologie. Pachetele de compensații au inclus participații și pentru angajați care ocupau poziții administrative.
Un exemplu este un anunț de recrutare publicat în mai 2024 pentru un post care presupunea organizarea agendei conducerii, coordonarea conferințelor și gestionarea cheltuielilor. Salariul anual propus era cuprins între 140.000 și 190.000 de dolari, însă oferta menționa și importanța acțiunilor în pachetul total de remunerare.
În același an, opțiunile acordate angajaților aveau un preț mediu de exercitare de 1,30 dolari pe acțiune.
Andrew Benson, directorul platformei Hill, consideră că unii dintre cei care au început în funcții mai puțin spectaculoase ar putea ajunge într-o situație financiară mai bună decât angajații recrutați ulterior pentru poziții de conducere.
Participații evaluate la 119 miliarde de dolari
Documentele depuse de Anthropic în procesul listării la bursă arată că, la data de 30 septembrie, opțiunile pe acțiuni deținute de angajați aveau un câștig potențial estimat la aproximativ 119 miliarde de dolari.
Din această valoare, circa 73 de miliarde de dolari reprezentau drepturi deja dobândite, care puteau fi exercitate. Compania nu a prezentat însă o distribuție detaliată a acestor sume între beneficiari.
Printre exemplele menționate se află directorul financiar Krishna Rao. Acesta a primit în 2024 opțiuni pentru 14 milioane de acțiuni, la un preț de exercitare de 1,30 dolari. Raportate la evaluarea utilizată pentru oferta publică, participațiile ar putea genera un câștig brut de aproximativ un miliard de dolari.
Creșterea numărului de angajați reflectă, la rândul ei, dezvoltarea accelerată a companiei. Dacă la sfârșitul anului 2024 Anthropic avea aproximativ 940 de angajați, în septembrie 2026 ajunsese la circa 5.300 de persoane.
Când vor putea angajații să vândă acțiunile
Chiar dacă valoarea participațiilor a crescut considerabil după listare, angajații nu au libertatea de a transforma imediat toate acțiunile în bani.
Conform documentelor companiei, persoanele care nu sunt fondatori pot vinde cel mult 10% din deținerile lor în prima zi de tranzacționare. O altă tranșă, de până la 35%, ar putea fi valorificată după publicarea rezultatelor financiare pentru întregul an 2026.
Prin urmare, averile estimate nu se regăsesc automat în conturile angajaților. Câștigurile efective vor depinde de evoluția cotației la bursă, de regulile aplicabile fiecărui beneficiar și de obligațiile fiscale.
Listarea Anthropic a creat astfel posibilitatea unor câștiguri excepționale pentru mii de angajați, inclusiv pentru cei care au intrat în companie în perioada în care aceasta era încă la început de drum.