Autostrada Bucureștiului (A0) se apropie de finalizare pe unul dintre cele mai așteptate sectoare. Lucrările pe lotul 1 al A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu de 90%, iar autoritățile estimează că șoferii vor putea circula pe cei 17,5 kilometri în 2026.
Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului (A0 Nord), între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu de execuție de 90%. Constructorii lucrează în prezent la structuri, asfaltare și montarea elementelor de siguranță rutieră, iar prima etapă a deschiderii circulației este estimată pentru acest an, până la conexiunea cu DN7. Restul tronsonului, inclusiv legătura cu Autostrada A1, ar urma să fie finalizat până în aprilie 2027, potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol.
Autostrada A0 Nord: ce lucrări mai sunt de făcut pe lotul Joița – Corbeanca
Pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al A0 Nord, asocierea de constructori Retter – Pizzarotti desfășoară lucrări pe un sector de aproximativ 10 kilometri. Activitatea se concentrează pe finalizarea structurilor, așternerea asfaltului și montarea elementelor de siguranță rutieră.
Potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), un obiectiv important este realizarea conexiunilor cu DN1A și DN7.
Deschiderea circulației până la conexiunea cu DN7 este urmărită pentru 2026, însă termenul depinde de menținerea ritmului de lucru și de condițiile meteorologice.
Când va fi finalizat integral lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord
Pentru restul de aproximativ 7 kilometri ai lotului Joița – Corbeanca, termenul estimat de finalizare este aprilie 2027. Atunci ar urma să fie realizată și conexiunea semi-inelului nordic al Autostrăzii Bucureștiului cu A1.
Finalizarea acestui sector va permite închiderea inelului de nord al Autostrăzii A0 și va marca încheierea lucrărilor la întreaga autostradă de centură a Capitalei.
Cristian Pistol a subliniat că dezvoltarea infrastructurii rutiere din București și Ilfov este importantă pentru reducerea traficului din localități și pentru susținerea dezvoltării economice a regiunii.