Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 09:53

România, campioană europeană la călătorii pe uscat, dar la coada clasamentului când vine vorba de avion. Datele din 2025 arată că 94% dintre deplasările românilor au fost realizate terestru, cu autoturismul sau autocarul.

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