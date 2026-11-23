România, țara în care mașina face legea. Automobilele bat trenul și transportul public
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România, campioană europeană la călătorii pe uscat, dar la coada clasamentului când vine vorba de avion. Datele din 2025 arată că 94% dintre deplasările românilor au fost realizate terestru, cu autoturismul sau autocarul.
Românii preferă să călătorească pe uscat, iar datele pentru 2025 confirmă diferența semnificativă față de celelalte mijloace de transport. Din cele aproximativ 21,6 milioane de călătorii efectuate de rezidenții României, peste 20,3 milioane au fost realizate terestru. În schimb, deplasările cu avionul au depășit cu puțin 1,27 milioane, în timp ce transportul pe apă a rămas marginal. Potrivit Eurostat, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii călătoriilor efectuate pe uscat.
România conduce clasamentul european al călătoriilor terestre
Aproximativ 94% dintre călătoriile realizate de români în 2025 au avut loc pe cale terestră. Procentul plasează România pe prima poziție în clasamentul statelor membre UE, înaintea unor țări precum Slovenia, Bulgaria sau Cehia.
Slovenia ocupă locul al doilea, cu o pondere de 90,4% a călătoriilor terestre, urmată de Bulgaria, cu 89%, și Cehia, cu 88,9%. Rezultatele arată că transportul pe uscat are o importanță deosebită în Europa Centrală și de Est, unde călătoriile cu avionul reprezintă o parte mai redusă din total.
În România, din cele aproximativ 21,6 milioane de deplasări înregistrate în 2025, circa 20,3 milioane au fost efectuate pe uscat. Alte 1,278 milioane de călătorii au fost realizate cu avionul, iar 12.802 au implicat transportul pe căi navigabile.
Este important de precizat că indicatorul pentru transportul terestru include mai multe mijloace de deplasare: autoturisme, trenuri, autobuze și autocare. Prin urmare, procentul de 94% nu reprezintă exclusiv ponderea călătoriilor efectuate cu mașina personală.
Cum călătoresc europenii: transportul terestru rămâne pe primul loc
La nivelul Uniunii Europene, transportul pe uscat este, de asemenea, principala opțiune pentru deplasări. Din totalul de peste 1,2 miliarde de călătorii raportate în 2025, aproximativ 81,4% au fost realizate terestru.
Transportul aerian a reprezentat 17,2% din total, în timp ce deplasările pe apă au avut o pondere de numai 1,4%.
Prin comparație, România depășește media europeană în privința călătoriilor terestre cu 12,6 puncte procentuale. Diferența evidențiază orientarea mai pronunțată a românilor către transportul pe uscat, în comparație cu locuitorii Uniunii Europene.
Mașina personală, principalul mijloc de transport în Europa
Chiar dacă statisticile pentru România nu oferă o defalcare a călătoriilor terestre în funcție de mijlocul de transport, datele europene confirmă dominația autoturismului.
La nivelul UE, mașinile personale au reprezentat 63,3% din totalul călătoriilor efectuate de rezidenți. Transportul feroviar a avut o pondere de 13,3%, în timp ce autobuzele și autocarele au fost utilizate pentru numai 3,8% dintre deplasări.
Aceste cifre arată că automobilul rămâne o componentă esențială a mobilității europene, inclusiv în cazul călătoriilor turistice și al deplasărilor pe distanțe mari.
Pentru România, însă, nu se poate determina din acest set de date ce proporție din cele 94% de călătorii terestre a fost realizată cu autoturismul personal. Statisticile reunesc toate formele de transport terestru, fără să prezinte separat contribuția fiecăreia.
Ce înseamnă preferința pentru transportul terestru pentru infrastructura din România
Ponderea ridicată a călătoriilor pe uscat scoate în evidență rolul infrastructurii de transport în mobilitatea populației. Autostrăzile, drumurile expres și modernizarea șoselelor naționale sunt importante pentru reducerea timpilor de deplasare și îmbunătățirea condițiilor de circulație.
În același timp, dezvoltarea infrastructurii feroviare poate contribui la diversificarea opțiunilor de transport și la reducerea presiunii asupra rețelei rutiere. Trenurile rapide și conexiunile mai bune între marile orașe ar putea reprezenta o alternativă pentru o parte dintre călătoriile efectuate în prezent pe șosele.
Datele Eurostat nu demonstrează că infrastructura rutieră este singurul motiv pentru care românii preferă transportul terestru. Ele arată însă cât de importantă este această categorie de deplasări și de ce investițiile în toate componentele rețelei de transport rămân relevante.
Malta și Cipru conduc clasamentul călătoriilor cu avionul
La polul opus față de România se află statele în care transportul aerian are o pondere mult mai mare. Malta conduce clasamentul european, cu 61,6% dintre călătorii realizate cu avionul. Urmează Cipru, cu 51,1%, și Irlanda, cu 41,8%.
Procente ridicate se înregistrează și în Luxemburg, unde transportul aerian reprezintă 38,5% din totalul călătoriilor, respectiv în Danemarca, cu 36,6%.
În România, ponderea deplasărilor cu avionul este de aproximativ 5,9%, una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Diferența față de statele insulare este semnificativă și reflectă structura diferită a mobilității în funcție de particularitățile geografice ale fiecărei țări.
Clasamentul Eurostat arată astfel două modele distincte de călătorie în Europa: state în care transportul aerian are un rol major și țări în care deplasările terestre domină categoric. România se încadrează în cea de-a doua categorie, cu aproape 9 din 10 călătorii dincolo de orice alt mijloc de transport și o dependență importantă de rețelele de transport de pe uscat.
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