Românii pot afla online câți ani au muncit, ce contribuții au fost declarate pentru ei și ce pensie ar putea primi atunci când se retrag din activitate. Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS cum funcționează sistemul de simulare a pensiei și ce informații pot verifica angajații în contul personal. Șefa instituției a vorbit și despre noile taloane mov, care au început să fie distribuite pensionarilor în patru județe și vor ajunge, din decembrie, în alte șase.
Românii care vor să știe ce pensie ar putea încasa nu mai trebuie să aștepte până în momentul depunerii dosarului de pensionare. Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția persoanelor asigurate un serviciu online prin care își pot verifica perioadele lucrate și contribuțiile înregistrate în sistem.
Vasilica-Valentina Robu a explicat că, pentru a folosi aceste servicii, fiecare persoană trebuie să își creeze un cont personal pe portalul Casei de Pensii. După autentificare, utilizatorul poate accesa un spațiu privat în care sunt disponibile informațiile despre activitatea sa profesională și contribuțiile declarate de angajatori. Unul dintre cele mai utile servicii este simulatorul de pensie, care permite estimarea drepturilor de pensie pe baza perioadelor de activitate. Astfel, cei care se apropie de pensionare pot verifica din timp ce informații există în evidențele instituției și își pot face o idee despre veniturile pe care le-ar putea avea după retragerea din activitate.
Ce perioade de muncă sunt luate în calcul la simularea pensiei
Șefa Casei de Pensii a explicat că simularea ține cont de informațiile referitoare la activitatea profesională, atât din perioada de dinainte de aprilie 2001, cât și din anii următori. Pentru perioadele mai vechi contează documentele care dovedesc vechimea în muncă, inclusiv carnetul de muncă, în timp ce pentru activitatea desfășurată după aprilie 2001 pot fi consultate declarațiile înregistrate în sistem.
Prin intermediul contului personal, fiecare angajat poate vedea ce informații au fost transmise de angajatori și poate verifica dacă perioadele în care a lucrat apar în evidențele Casei de Pensii. Aceste date sunt importante pentru persoanele care vor să își estimeze pensia, dar și pentru cele care se pregătesc să iasă din activitate. Cunoscând perioadele de muncă înregistrate, românii pot înțelege mai bine situația contribuțiilor și pot face o simulare înainte de depunerea dosarului. Vasilica-Valentina Robu a descris acest serviciu drept o formă de pregătire pentru pensionare, prin care oamenii pot afla din timp ce informații sunt disponibile despre anii lor de muncă.
Noile taloane mov de pensie au început să fie distribuite. Ce județe le primesc primele
O altă schimbare anunțată de conducerea Casei Naționale de Pensii Publice îi privește pe pensionarii care primesc banii direct în contul bancar. Aceștia beneficiază de talonul mov, documentul care conține informațiile referitoare la plata pensiei. Instituția a început modernizarea acestor documente și introducerea lor într-un format nou. Procesul se desfășoară treptat, astfel încât pensionarii din toate județele să primească noile taloane. Potrivit Vasilicăi-Valentina Robu, în luna noiembrie, noul format a fost introdus în patru județe: Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna și Harghita. În decembrie, alte șase județe vor intra în programul de distribuire a documentelor modernizate.
Cum ajungi de pe talonul de pensie pe portalul Casei Naționale de Pensii
În cadrul interviului acordat Realitatea PLUS, Vasilica-Valentina Robu a prezentat și modul în care noile taloane pot ajuta pensionarii să acceseze informațiile disponibile pe site-ul instituției. Prin scanarea codului de pe noul document, utilizatorii pot ajunge pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, unde sunt publicate comunicate, noutăți și informații despre serviciile instituției.
Pentru accesarea datelor personale este necesară autentificarea în contul propriu, cu parola asociată acestuia. Astfel, pensionarii își pot consulta informațiile individuale într-un spațiu privat, fără ca acestea să fie disponibile oricărei persoane care intră pe site. Modernizarea taloanelor și dezvoltarea serviciilor online fac parte din schimbările prin care Casa de Pensii încearcă să simplifice accesul oamenilor la informații despre contribuții și drepturile de pensie. Pentru românii care încă lucrează, simulatorul poate fi un instrument util pentru pregătirea pensionării, iar pentru cei care primesc deja pensia, noul talon mov oferă o modalitate mai simplă de a ajunge la informațiile puse la dispoziție de instituție.