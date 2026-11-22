Publicat 22 nov. 2026, 11:57 Sursă Realitatea PLUS

Românii pot afla online câți ani au muncit, ce contribuții au fost declarate pentru ei și ce pensie ar putea primi atunci când se retrag din activitate. Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS cum funcționează sistemul de simulare a pensiei și ce informații pot verifica angajații în contul personal. Șefa instituției a vorbit și despre noile taloane mov, care au început să fie distribuite pensionarilor în patru județe și vor ajunge, din decembrie, în alte șase.

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