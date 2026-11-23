Prețurile carburanților au fost actualizate luni, 23 noiembrie 2026, iar șoferii pot găsi în continuare benzină standard la mai puțin de 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină este afișată la 8,99 lei, în timp ce motorina pornește de la 10,39 lei pe litru. Diferențele dintre benzinării se mențin și în marile orașe, unde costul unui plin poate varia în funcție de stația aleasă. Iată cât costă astăzi benzina, motorina și GPL în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.
Luni, 23 noiembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,99 lei pe litru, potrivit datelor publicate de Peco Online. Tariful este disponibil în Tecuci, județul Galați, dar și în Cluj-Napoca, unde șoferii pot alimenta sub pragul de 9 lei. În celelalte mari orașe, benzina standard se vinde la prețuri apropiate. La Timișoara, cel mai mic tarif este de 9,04 lei pe litru, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul minim ajunge la 9,05 lei.
Diferențele sunt de câțiva bani pe litru, însă pot conta pentru șoferii care alimentează frecvent. La un plin de 50 de litri, benzina cumpărată cu 8,99 lei costă 449,50 lei, în timp ce la un tarif de 9,05 lei, aceeași cantitate ajunge la 452,50 lei.
Cât costă motorina luni, 23 noiembrie 2026. Cel mai mic preț din țară
Motorina standard rămâne considerabil mai scumpă decât benzina. Potrivit datelor afișate pentru luni, cel mai mic preț din România este de 10,39 lei pe litru, disponibil în Iernut, județul Mureș. În marile orașe, tarifele sunt ceva mai ridicate. La Timișoara, motorina standard pornește de la 10,48 lei pe litru, iar în Cluj-Napoca de la 10,49 lei. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț afișat este de 10,51 lei pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, un șofer care alimentează cu motorină la prețul minim național plătește 519,50 lei. În schimb, la un tarif de 10,51 lei pe litru, costul ajunge la 525,50 lei, cu 6 lei mai mult pentru aceeași cantitate.
Preț carburanți în București, luni, 23 noiembrie
În Capitală, benzina standard pornește de la 9,05 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind disponibil într-o stație din Sectorul 1. Pentru motorina standard, prețul minim este de 10,51 lei pe litru, în Sectorul 2. Tot în Sectorul 2 se găsește și cel mai mic tarif la GPL, de 4,78 lei pe litru. Astfel, pentru un plin de 50 de litri de benzină standard, șoferii bucureșteni plătesc cel puțin 452,50 lei, în timp ce aceeași cantitate de motorină costă minimum 525,50 lei.
Preț benzină, motorină și GPL în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
În Cluj-Napoca, benzina standard se menține sub pragul de 9 lei pe litru, cu un preț minim de 8,99 lei. Motorina poate fi cumpărată de la 10,49 lei pe litru, iar GPL costă minimum 4,84 lei. La Timișoara, șoferii găsesc benzina standard de la 9,04 lei pe litru și motorina de la 10,48 lei. Cel mai mic preț pentru GPL este de 4,85 lei pe litru. În Iași, benzina standard pornește de la 9,05 lei, iar motorina de la 10,51 lei pe litru. Pentru GPL, tariful minim afișat este de 4,85 lei.
La Constanța, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,05 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,51 lei. GPL poate fi cumpărat de la aproximativ 4,78 lei pe litru.
Cele mai mici prețuri la carburanți în marile orașe, pe 23 noiembrie 2026
Cele mai mici prețuri la carburanți, luni, 23 noiembrie 2026, diferă de la un oraș la altul. În București, benzina standard costă minimum 9,05 lei pe litru, motorina 10,51 lei, iar GPL 4,78 lei. În Cluj-Napoca, șoferii găsesc benzină la 8,99 lei pe litru, motorină la 10,49 lei și GPL la 4,84 lei. În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,04 lei pe litru, pentru motorină de 10,48 lei, iar pentru GPL de 4,85 lei.
În Iași, benzina pornește de la 9,05 lei pe litru, motorina de la 10,51 lei, iar GPL de la 4,85 lei. În Constanța, cele mai mici tarife sunt de 9,05 lei pe litru pentru benzină, 10,51 lei pentru motorină și aproximativ 4,78 lei pentru GPL. Aceste valori reprezintă prețurile minime afișate în fiecare oraș și pot varia în funcție de benzinărie.
Unde se găsește cel mai ieftin GPL în România
Pentru șoferii care folosesc GPL, cel mai mic preț din datele prezentate este de 4,78 lei pe litru, disponibil în București. Un tarif apropiat este afișat și în Constanța, în timp ce la Cluj-Napoca GPL costă minimum 4,84 lei, iar la Timișoara și Iași pornește de la 4,85 lei. La un preț de 4,78 lei pe litru, alimentarea cu 50 de litri de GPL costă 239 de lei. Prin comparație, aceeași cantitate de benzină standard, cumpărată la cel mai mic tarif de 8,99 lei, ajunge la 449,50 lei. Diferențele dintre tarifele practicate de stațiile de alimentare pot fi verificate pe platformele de monitorizare a prețurilor. Valorile se pot modifica pe parcursul zilei, în funcție de actualizările operate de benzinării.
Duminică, 22 noiembrie, benzina coborâse deja sub 9 lei pe litru în Cluj-Napoca, iar prețul minim de 8,99 lei se regăsește și în datele publicate pentru luni, 23 noiembrie.