Publicat 23 nov. 2026, 08:18 Actualizat 23 nov. 2026, 08:20

Prețurile carburanților au fost actualizate luni, 23 noiembrie 2026, iar șoferii pot găsi în continuare benzină standard la mai puțin de 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină este afișată la 8,99 lei, în timp ce motorina pornește de la 10,39 lei pe litru. Diferențele dintre benzinării se mențin și în marile orașe, unde costul unui plin poate varia în funcție de stația aleasă. Iată cât costă astăzi benzina, motorina și GPL în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

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