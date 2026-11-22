Publicat 22 nov. 2026, 07:10 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul a aprobat majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților de la Transgaz și Transelectrica, două dintre cele mai importante companii de stat din România. Decizia a fost luată printr-un memorandum confidențial, care nu a apărut pe ordinea de zi publică a ședinței Executivului. Creșterile salariale vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2027, în condițiile în care salariile medii brute din cele două societăți depășesc deja 14.000, respectiv 16.000 de lei, conform Realitatea PLUS.

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