Guvernul a aprobat majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților de la Transgaz și Transelectrica, două dintre cele mai importante companii de stat din România. Decizia a fost luată printr-un memorandum confidențial, care nu a apărut pe ordinea de zi publică a ședinței Executivului. Creșterile salariale vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2027, în condițiile în care salariile medii brute din cele două societăți depășesc deja 14.000, respectiv 16.000 de lei, conform Realitatea PLUS.
Guvernul a aprobat majorări salariale fără să anunțe public decizia
Majorarea salariilor de la Transgaz și Transelectrica a fost aprobată în ședința de Guvern din 20 noiembrie, înainte de începerea procesului de reorganizare a companiilor de stat. Măsura prevede o indexare de 6,5%, dar documentul prin care a fost adoptată nu a figurat pe agenda publică a Executivului.
Memorandumul a fost încadrat în categoria documentelor confidențiale, astfel că informațiile privind majorările salariale nu au fost prezentate odată cu celelalte decizii ale Guvernului. Ulterior, Executivul a confirmat existența documentului și faptul că indexarea va fi aplicată începând cu anul viitor. Majorările vizează personalul operațional al celor două companii, nu și membrii conducerilor. Directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație au contracte de mandat distincte, motiv pentru care nu vor beneficia de această indexare.
Salarii medii de peste 14.000 și 16.000 de lei. Cât câștigă angajații celor două companii
Decizia Guvernului vine în condițiile în care veniturile salariale de la Transgaz și Transelectrica sunt deja ridicate. Potrivit bugetelor aprobate pentru anul 2026, câștigul salarial mediu brut lunar prevăzut la Transgaz este de 14.176 de lei, în timp ce la Transelectrica ajunge la 16.278 de lei. Aceste valori reprezintă medii salariale brute și nu înseamnă că fiecare angajat primește lunar sumele respective. Veniturile diferă în funcție de post, vechime, responsabilități și alte drepturi salariale prevăzute în contractele de muncă.
Indexarea de 6,5% ar urma să fie aplicată salariilor personalului eligibil, iar costurile suplimentare vor fi suportate din fondurile proprii ale companiilor. Astfel, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, majorările nu vor fi finanțate direct printr-o alocare suplimentară de la bugetul de stat.
De ce au cerut Transgaz și Transelectrica majorarea salariilor
Reprezentanții Transgaz susțin că solicitările privind creșterea veniturilor au fost formulate încă din luna februarie 2026. Companiile au cerut aprobarea indexării cu rata inflației, în baza prevederilor din contractele colective de muncă. La analiza cererilor au fost luate în considerare și rezultatele financiare ale celor două societăți. Transgaz și Transelectrica sunt companii listate la bursă, cu capital majoritar de stat, care desfășoară activități esențiale pentru funcționarea sistemului energetic național.
Transgaz gestionează transportul gazelor naturale, iar Transelectrica este responsabilă de transportul energiei electrice prin rețeaua națională de înaltă tensiune. Cele două societăți au nevoie de personal specializat, în condițiile în care infrastructura energetică presupune activități tehnice complexe și investiții importante.
Și angajații Romgaz au primit salarii mai mari cu 6,5%
Nu este prima dată când Guvernul aprobă majorări salariale la companii energetice de stat prin documente care nu apar inițial pe agenda publică. În luna mai 2026, Executivul condus atunci de Ilie Bolojan a aprobat majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților Romgaz, printr-un memorandum care a avut, de asemenea, caracter confidențial.
În cazul Romgaz, creșterile salariale au fost aplicate de la 1 iunie 2026. La momentul respectiv, Guvernul a justificat măsura prin necesitatea de a păstra angajații cu experiență, în contextul proiectelor majore de investiții derulate de companie.