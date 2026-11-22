Publicat 22 nov. 2026, 13:43 Sursă Realitatea PLUS

Românii care dețin locuințe și mașini ar putea avea de plătit sume diferite la bugetele locale începând din 2027, în funcție de orașul în care locuiesc. În timp ce Bucureștiul și Timișoara intenționează să păstreze actualele cote de impozitare, autoritățile din Constanța și Iași pregătesc majorări care se vor vedea în buzunarele proprietarilor. Diferențele apar în proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, analizate de Realitatea PLUS, iar în unele cazuri taxele pentru locuințe și autoturisme vor crește chiar dacă procentele de impozitare nu se modifică.

Distribuie articolul