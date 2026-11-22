Românii care dețin locuințe și mașini ar putea avea de plătit sume diferite la bugetele locale începând din 2027, în funcție de orașul în care locuiesc. În timp ce Bucureștiul și Timișoara intenționează să păstreze actualele cote de impozitare, autoritățile din Constanța și Iași pregătesc majorări care se vor vedea în buzunarele proprietarilor. Diferențele apar în proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, analizate de Realitatea PLUS, iar în unele cazuri taxele pentru locuințe și autoturisme vor crește chiar dacă procentele de impozitare nu se modifică.
București și Timișoara, orașele în care cotele de impozitare rămân neschimbate
Locuitorii Capitalei ar urma să plătească în 2027 impozite calculate folosind aceeași cotă de 0,1% pentru clădirile rezidențiale. Potrivit proiectelor analizate, valoarea impozabilă luată în calcul este de 2.677 de lei pentru fiecare metru pătrat, astfel că autoritățile nu propun o majorare a cotei aplicate locuințelor.
Și în cazul autoturismelor, calculele prezentate pentru București indică sume anuale de 132 de lei pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 de centimetri cubi și de 251 de lei pentru un autoturism Euro 6 cu motor de 2.000 de centimetri cubi. Aceste valori arată cât ar urma să plătească proprietarii unor mașini cu caracteristicile respective, în funcție de grila de impozitare avută în vedere pentru anul viitor.
O situație asemănătoare este la Timișoara, unde cota pentru locuințe ar urma să rămână la 0,10%, iar valoarea impozabilă de referință este tot de 2.677 de lei pe metru pătrat. În plus, administrația locală propune eliminarea cotei adiționale de 16% aplicate clădirilor nerezidențiale, o măsură care ar putea reduce cheltuielile proprietarilor de spații folosite în alte scopuri decât locuirea. Timișorenii care își achită integral obligațiile fiscale până la 31 martie vor putea beneficia și de o reducere de 10%, potrivit proiectului administrației locale.
Constanța pregătește impozite mai mari pentru locuințe și mașini
În Constanța, proprietarii ar putea avea de achitat taxe mai mari începând cu anul viitor. Primăria propune majorarea cotei de impozitare pentru locuințe de la 0,11% la 0,12%, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 9,1%. Într-un exemplu de calcul prezentat de Realitatea PLUS, impozitul pentru o locuință ar urma să crească de la 550 la 600 de lei pe an. Diferența este de 50 de lei, însă suma finală va depinde de caracteristicile fiecărei proprietăți și de valoarea impozabilă utilizată în calcul.
Schimbările îi vizează și pe proprietarii de autoturisme. Pentru prima mașină, proiectul administrației locale prevede aplicarea unei cote adiționale de 18%, care va influența valoarea impozitului anual. Astfel, pentru un autoturism Euro 6 cu motor de 1.600 de centimetri cubi, impozitul ar urma să fie de 156 de lei pe an, în timp ce pentru o mașină Euro 6 cu motor de 2.000 de centimetri cubi suma ajunge la 296 de lei. Ambele valori includ cota adițională de 18% prevăzută în proiect.
Prin urmare, constănțenii care dețin atât o locuință, cât și un autoturism ar putea resimți majorările în două categorii de cheltuieli, chiar de la începutul anului viitor.
Impozite mai mari și în Iași. Cota rămâne aceeași, dar crește valoarea locuințelor folosită la calcul
La Iași, administrația locală pregătește indexarea taxelor și impozitelor cu rata inflației. Deși procentul de impozitare pentru locuințe ar urma să rămână la 0,08%, proprietarii vor plăti mai mult deoarece crește baza de calcul. Mai exact, valoarea impozabilă de referință ar urma să fie majorată cu 7,3%, de la 2.677 de lei la 2.872 de lei pe metru pătrat. Această modificare se reflectă direct în impozitul anual, chiar dacă procentul aplicat rămâne neschimbat.
În exemplul prezentat de Realitatea PLUS, un proprietar care plătește în prezent 360 de lei pentru locuință ar urma să achite 386 de lei în 2027. Diferența este de 26 de lei pe an, corespunzătoare creșterii bazei de impozitare. Astfel, Iașiul se numără printre orașele în care majorările nu vin din schimbarea cotei de impozitare, ci din actualizarea valorilor folosite pentru calculul taxelor locale.
Cât vor plăti românii în 2027. Diferențele dintre marile orașe
Proiectele pregătite de autoritățile locale arată că proprietarii de locuințe și autoturisme vor avea de suportat cheltuieli diferite în 2027, chiar dacă dețin bunuri asemănătoare. În București și Timișoara, cotele de impozitare pentru locuințe ar urma să rămână la nivelurile actuale, în timp ce la Constanța se propune o majorare de 9,1%. La Iași, creșterea va veni prin actualizarea bazei de calcul cu 7,3%.
Și în cazul autoturismelor apar diferențe. Pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 de centimetri cubi, impozitul prezentat pentru București este de 132 de lei, în timp ce la Constanța ajunge la 156 de lei. Pentru un motor de 2.000 de centimetri cubi, diferența este între 251 de lei în Capitală și 296 de lei la Constanța.