Publicat 23 nov. 2026, 09:56 Sursă Realitatea PLUS

Românii ar putea avea parte de noi taxe și impozite în 2027, dacă Guvernul nu va reuși să reducă presiunea asupra bugetului de stat. Fondul Monetar Internațional avertizează că România are nevoie de o ajustare bugetară de aproximativ 20 de miliarde de lei pentru a continua reducerea deficitului. Executivul susține că nu își dorește noi majorări fiscale, însă în interiorul Guvernului ar fi fost discutată inclusiv posibilitatea extinderii impozitării în domeniile care beneficiază în prezent de excepții, conform Realitatea PLUS.

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