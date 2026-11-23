Românii ar putea avea parte de noi taxe și impozite în 2027, dacă Guvernul nu va reuși să reducă presiunea asupra bugetului de stat. Fondul Monetar Internațional avertizează că România are nevoie de o ajustare bugetară de aproximativ 20 de miliarde de lei pentru a continua reducerea deficitului. Executivul susține că nu își dorește noi majorări fiscale, însă în interiorul Guvernului ar fi fost discutată inclusiv posibilitatea extinderii impozitării în domeniile care beneficiază în prezent de excepții, conform Realitatea PLUS.
FMI avertizează România: bugetul pentru 2027 are nevoie de economii de 20 de miliarde de lei
România se pregătește pentru un nou an dificil din punct de vedere economic. Guvernul lucrează la bugetul pentru 2027, iar una dintre cele mai mari provocări este reducerea deficitului bugetar, în condițiile în care statul trebuie să își respecte angajamentele asumate în fața partenerilor internaționali. Fondul Monetar Internațional atrage atenția că este necesară o ajustare bugetară de aproximativ 20 de miliarde de lei. Aceasta ar putea fi realizată prin reducerea cheltuielilor statului, însă, dacă economiile nu vor fi suficiente, autoritățile ar putea fi nevoite să ia în calcul și măsuri pentru creșterea veniturilor.
Pentru anul viitor, Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar la 5,2% din Produsul Intern Brut. Atingerea acestei ținte presupune un control mai strict al cheltuielilor și identificarea resurselor necesare pentru funcționarea instituțiilor publice. În aceste condiții, presiunea asupra bugetului rămâne ridicată, mai ales după măsurile de austeritate aplicate în ultimii doi ani.
Noi taxe și impozite în 2027? Ce variante sunt discutate în Guvern
Deși reprezentanții Executivului au transmis că nu își doresc introducerea unor taxe noi și nici majorarea celor existente, situația ar putea depinde de rezultatele calculelor efectuate de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor apărute din interiorul Guvernului, una dintre variantele analizate ar fi extinderea impozitării în domeniile care beneficiază în prezent de anumite excepții fiscale.
Surse susțin că la Ministerul Finanțelor ar fi fost realizate inclusiv simulări pentru a evalua câți bani ar putea fi aduși suplimentar la buget prin restrângerea acestor facilități. O asemenea măsură ar putea permite statului să colecteze venituri mai mari fără introducerea unor impozite complet noi. Efectele ar depinde însă de categoriile vizate și de modificările care ar urma să fie adoptate. Pentru moment, discuțiile privind extinderea bazei de impozitare reprezintă variante analizate la nivel guvernamental, iar deciziile urmează să fie luate în cadrul pregătirii bugetului.
Guvernul așteaptă cifrele de la Finanțe. Deficitul trebuie redus la 5,2%
Ministerul Finanțelor pregătește indicatorii pe baza cărora va fi construit bugetul pentru anul viitor. Autoritățile trebuie să stabilească nivelul veniturilor, cheltuielile care pot fi susținute și economiile necesare pentru respectarea țintei de deficit. Guvernul a anunțat că își dorește un buget credibil, care să respecte angajamentele asumate de România și să ofere o imagine clară asupra resurselor disponibile.
În același timp, ministerele sunt supuse presiunii de a-și reduce cheltuielile. Discuțiile privind reducerea cheltuielilor bugetare în 2027 au vizat deja economii de aproximativ 22 de miliarde de lei, în condițiile în care statul trebuie să găsească bani și pentru alte obligații. Potrivit calculelor prezentate, autoritățile au două direcții principale de acțiune: reducerea cheltuielilor publice sau identificarea unor venituri suplimentare care să permită acoperirea necesarului bugetar.