Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 11:17

Transgaz susține că majorarea salariilor angajaților este în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă și cu OUG nr. 89/2025. Compania precizează că indexarea nu se aplică directorilor și administratorilor, ci doar personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă.

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