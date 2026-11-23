Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 15:06

După ce a câștigat teren și a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni, dolarul american pierde acum din forță. Revenirea apetitului pentru investiții și noile estimări privind dobânzile din SUA schimbă direcția piețelor.

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