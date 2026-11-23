Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 12:07

Guvernul a aprobat indexarea cu 6,5% a salariilor de bază brute pentru angajații Transelectrica, după mai bine de doi ani și jumătate de la ultima majorare. Decizia a fost luată în ședința din 20 noiembrie 2026 și se aplică exclusiv salariaților care lucrează în baza unui contract individual de muncă. Măsura vine într-o perioadă în care compania derulează investiții de peste 900 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice a României și susține că păstrarea personalului specializat este esențială pentru siguranța sistemului național de transport al energiei electrice.

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