Guvernul a aprobat indexarea cu 6,5% a salariilor de bază brute pentru angajații Transelectrica, după mai bine de doi ani și jumătate de la ultima majorare. Decizia a fost luată în ședința din 20 noiembrie 2026 și se aplică exclusiv salariaților care lucrează în baza unui contract individual de muncă. Măsura vine într-o perioadă în care compania derulează investiții de peste 900 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice a României și susține că păstrarea personalului specializat este esențială pentru siguranța sistemului național de transport al energiei electrice.
Guvernul a aprobat majorarea salariilor la Transelectrica. Cine beneficiază de indexarea de 6,5%
Salariile de bază brute ale angajaților Transelectrica vor fi indexate cu 6,5%, după aprobarea unui memorandum în ședința de Guvern din 20 noiembrie 2026. Măsura vizează exclusiv personalul care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Compania a precizat că majorarea corespunde indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 și se realizează în condițiile prevăzute de legislația fiscal-bugetară, cu respectarea cheltuielilor salariale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, conform Directmedia.ro.
Ultima indexare a salariilor angajaților Transelectrica a avut loc în aprilie 2024, când veniturile de bază au fost actualizate cu 4%. Astfel, noua majorare vine după o perioadă de peste doi ani și jumătate în care nu a mai fost aplicată o asemenea măsură.
Transelectrica derulează în 2026 un program anual de investiții de peste 900 de milioane de lei, destinat dezvoltării și modernizării infrastructurii de transport al energiei electrice. Printre proiectele aflate în derulare se numără modernizarea și retehnologizarea stațiilor electrice, construirea unor noi linii interne de 400 kV, dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine și digitalizarea infrastructurii energetice.
Aceste investiții au un rol important în funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, dar și în dezvoltarea capacității României de a realiza schimburi de energie electrică cu alte țări. Compania arată că dezvoltarea pieței de energie a dus la creșterea semnificativă a numărului de participanți, fiind înregistrate peste 1.000 de licențe. Această evoluție, alături de complexitatea proiectelor energetice, a adus responsabilități tot mai mari pentru specialiștii care asigură funcționarea rețelei.
Transelectrica avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Ce se întâmplă dacă investițiile întârzie
Reprezentanții Transelectrica subliniază că realizarea investițiilor este esențială pentru menținerea siguranței sistemului energetic. Întârzierile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pot conduce la apariția unor vulnerabilități și la limitarea posibilităților de transport al energiei electrice. Printre principalele riscuri identificate de companie se numără utilizarea unor echipamente învechite, creșterea vulnerabilităților din sistem și restrângerea capacității de a realiza schimburi de energie cu statele vecine.
Transelectrica atrage atenția că, într-un sistem energetic interconectat, întârzierile pot produce efecte în lanț. Din acest motiv, proiectele de modernizare și extindere a rețelei electrice de transport sunt considerate investiții de importanță națională.
Specialiștii Transelectrica, greu de înlocuit. De ce compania consideră esențială păstrarea angajaților
Unul dintre principalele argumente prezentate de Transelectrica pentru actualizarea salariilor este necesitatea păstrării personalului cu înaltă calificare. Compania susține că activitățile de transport al energiei electrice necesită competențe profesionale specifice, care se formează într-un timp îndelungat și sunt dificil de înlocuit. Angajații sunt implicați în operarea și mentenanța sistemului, gestionarea pieței de energie și a pieței de echilibrare, activitatea Dispecerului Energetic Național, digitalizarea infrastructurii și proiectele energetice de interes european.
Totodată, specialiștii trebuie să gestioneze probleme complexe care implică infrastructura critică, relația cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și respectarea obligațiilor legale ale operatorului de transport. Potrivit companiei, pierderea unor angajați cu experiență ar putea genera riscuri operaționale, contractuale și de securitate energetică, tocmai din cauza caracterului specializat al activităților desfășurate.
De ce Transelectrica consideră politica salarială o condiție pentru siguranța sistemului energetic
Prin indexarea salariilor, Transelectrica urmărește consolidarea stabilității personalului și menținerea unei politici de remunerare competitive, adaptate responsabilităților angajaților și nivelurilor salariale de pe piață. Compania consideră că motivarea specialiștilor este necesară atât pentru desfășurarea activităților curente, cât și pentru implementarea proiectelor de investiții, inovare și digitalizare.
În raportul transmis, Transelectrica subliniază că angajații reprezintă cea mai valoroasă resursă a companiei și că menținerea acestora este o condiție pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Sistemului Energetic Național.
Reprezentanții companiei consideră că asigurarea unor condiții salariale și organizaționale atractive este necesară pentru păstrarea personalului calificat și pentru prevenirea riscurilor care ar putea apărea în cazul pierderii specialiștilor. În acest context, actualizarea salariilor este prezentată drept o măsură care contribuie la menținerea stabilității resursei umane și la continuarea investițiilor de care depinde securitatea energetică a României.