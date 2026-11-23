Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 13:19

Încă două bănci au primit o lovitură în instanță în dosarul ROBOR. BRD – Groupe Société Générale și Exim Banca Românească au pierdut, luni, 23 noiembrie, procesele prin care încercau să suspende executarea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței. Curtea de Apel București a respins ambele solicitări, într-un dosar în care sancțiunile totale depășesc 500 de milioane de lei.

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