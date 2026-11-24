Românii care urmăresc evoluția cursului valutar au parte de noi schimbări pe piața monetară. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 24 noiembrie, noile cotații de referință, iar evoluțiile sunt diferite de la o monedă la alta: euro și lira sterlină au înregistrat scăderi, dolarul american a crescut, în timp ce gramul de aur a continuat să se scumpească. Iată cât valorează astăzi principalele valute și ce modificări au apărut față de ședința precedentă.
Potrivit datelor publicate marți, 24 noiembrie, de Banca Națională a României (BNR), euro înregistrează o scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american se află în creștere. Lira sterlină pierde, la rândul său, din valoare, iar prețul gramului de aur consemnează un avans.
Moneda europeană a fost cotată marți, 24 noiembrie, la 5,3427 lei, în scădere cu 0,0058 lei față de cursul valutar anunțat cu o zi înainte de BNR. Astfel, euro continuă să fie una dintre cele mai urmărite monede de către români, având în vedere impactul fluctuațiilor sale asupra prețurilor, ratelor și cheltuielilor de zi cu zi.
În ceea ce privește moneda americană, dolarul a fost cotat marți la 4,8845 lei. Comparativ cu ședința precedentă, dolarul american a înregistrat o creștere de 0,0092 lei, potrivit cursului de referință comunicat de BNR.
Lira sterlină a fost cotată de Banca Națională a României la 6,3824 lei. Moneda britanică a înregistrat, astfel, o scădere de 0,0111 lei față de valoarea stabilită în ședința de luni.
Prețul gramului de aur, în creștere
Vești importante sunt și pentru cei care urmăresc evoluția prețului aurului. Marți, 24 noiembrie 2026, gramul de aur a ajuns la 569,2869 lei, înregistrând o creștere de 1,5040 lei față de ziua precedentă.
Evoluția prețului aurului este urmărită atât de investitori, cât și de persoanele interesate de achiziționarea metalelor prețioase.
Cursul valutar BNR pentru principalele monede, marți, 24 noiembrie 2026
Pe lângă euro, dolarul american și lira sterlină, BNR a publicat și cotațiile altor valute importante pentru piața din România.
Iată valorile anunțate pentru ziua de marți:
Monedă
Curs BNR
Euro
5,3427 lei
Dolar american
4,8845 lei
Liră sterlină
6,3824 lei
Franc elvețian
5,8146 lei
Leu moldovenesc
0,2658 lei
Liră turcească
0,0964 lei
Hryvna ucraineană
0,1077 lei
Gram de aur
569,2869 lei
Cursul valutar BNR este publicat în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00, după încheierea ședinței oficiale. Acesta reprezintă un reper important pentru tranzacțiile valutare, fiind urmărit de bănci, companii și populație.