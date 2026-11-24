Publicat 24 nov. 2026, 08:31 Actualizat 24 nov. 2026, 08:46

România s-a numărat printre statele europene cu cele mai mari scumpiri ale motorinei în luna octombrie, într-un context în care la nivelul Uniunii Europene prețurile au înregistrat, per ansamblu, o ușoară scădere. Datele publicate de Oficiul european de statistică - Eurostat arată că țara noastră a avut a treia cea mai mare creștere lunară a prețului motorinei din Uniune.

Distribuie articolul