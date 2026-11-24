România s-a numărat printre statele europene cu cele mai mari scumpiri ale motorinei în luna octombrie, într-un context în care la nivelul Uniunii Europene prețurile au înregistrat, per ansamblu, o ușoară scădere. Datele publicate de Oficiul european de statistică - Eurostat arată că țara noastră a avut a treia cea mai mare creștere lunară a prețului motorinei din Uniune.
Potrivit datelor prezentate de Eurostat luni, 23 noiembrie 2026, prețurile motorinei au crescut în România cu 3% în octombrie față de septembrie, fiind depășite doar de Irlanda (+6,1%) și Suedia (+3,1%). În total, 20 de state membre au raportat majorări ale prețurilor la acest tip de combustibil, în timp ce șase țări au consemnat ieftiniri, cele mai mari scăderi fiind în Polonia (-9%), Germania (-5,1%) și Cehia (-3,6%).
Paradoxal, în timp ce România se afla în topul scumpirilor, media europeană indica o diminuare de 0,2% a prețului motorinei în octombrie comparativ cu luna precedentă. Cu o lună înainte, în septembrie, motorina se scumpise deja cu 5,9% la nivelul UE față de august.
Datele Eurostat mai arată că România se numără și printre statele cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor tuturor combustibililor și lubrifianților, cu un avans de peste 30% față de octombrie anul trecut. Cele mai accentuate majorări au fost înregistrate în Estonia, Bulgaria și Lituania.
În ceea ce privește benzina, situația a fost diferită la nivel european. Prețurile au scăzut în medie cu 3% în octombrie față de septembrie, însă 16 state membre, între care și Românnia, au raportat totuși creșteri. Cele mai importante avansuri au fost în Slovenia (+5,3%), Suedia (+4,2%) și Cipru (+3,9%). La polul opus s-au aflat Polonia (-12%), Spania (-6,1%) și Germania (-5,8%).
Evolutie preturi benzina si petrol (Eurostat)
Evoluția prețurilor la carburanți vine într-un context marcat de volatilitatea piețelor energetice europene și de fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului, care continuă să influențeze costurile suportate de consumatori și transportatori.