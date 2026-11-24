Publicat 24 nov. 2026, 07:44 Sursă Realitatea.Net, APT News

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a avut parte de o primire emoționantă în prima sa zi după revenirea la conducerea companiei. În fața unei mulțimi de angajați adunați în holul sediului, Huang a alternat glumele cu scuzele și promisiunile pentru viitor.

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