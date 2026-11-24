Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a avut parte de o primire emoționantă în prima sa zi după revenirea la conducerea companiei. În fața unei mulțimi de angajați adunați în holul sediului, Huang a alternat glumele cu scuzele și promisiunile pentru viitor.
Momentul a devenit și mai emoționant când un angajat a alergat spre acesta și l-a îmbrățișat, în timp ce holul răsuna de scandările colegilor: „Jensen! Jensen! Jensen!”.
Vizibil impresionat de reacția echipei, Huang le-a făcut subordonaților o promisiune:
Într-un ton mult mai serios, șeful Nvidia le-a mulțumit angajaților pentru sprijinul acordat și și-a exprimat regretul pentru dificultățile prin care a trecut compania. „Vreau să vă mulțumesc tuturor. Îmi pare teribil de rău că v-am făcut să treceți prin toate acestea. Am făcut niște greșeli foarte grave și voi munci pentru a-mi recâștiga locul”, a declarat Huang, citat de APT News.
Cum au reacționat bursele la revenirea lui jensen în fruntea Nvidia
Revenirea lui Jensen Huang a fost primită pozitiv și pe Wall Street, acțiunile Nvidia înregistrând o creștere spectaculoasă, de 31,5%, cea mai mare din ultimii peste 20 de ani. pe fondul optimismului investitorilor față de viitorul companiei și al sectorului inteligenței artificiale.
Huang a fost înlăturat din funcția de CEO la începutul lunii noiembrie 2026, pe fondul unui scandal amoros cu suspiciuni de scurgere de informații către China. Consiliul de administrație a decis însă repunerea sa în funcție pe 23 noiembrie, mizând pe experiența celui care a condus compania timp de decenii și a transformat Nvidia în liderul mondial al industriei cipurilor pentru inteligență artificială.