Publicat 23 nov. 2026, 19:45 Actualizat 23 nov. 2026, 19:46

Pensionarii cu venituri reduse din municipiul Brașov pot beneficia și în acest an de un sprijin financiar acordat înaintea sărbătorilor de iarnă. Primăria oferă tichete în valoare totală de 200 de lei, care pot fi folosite pentru cumpărarea alimentelor, în cadrul campaniei „Dar din suflet pentru seniori”, organizată cu ocazia Crăciunului 2026.

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