Pensionarii cu venituri reduse din municipiul Brașov pot beneficia și în acest an de un sprijin financiar acordat înaintea sărbătorilor de iarnă. Primăria oferă tichete în valoare totală de 200 de lei, care pot fi folosite pentru cumpărarea alimentelor, în cadrul campaniei „Dar din suflet pentru seniori”, organizată cu ocazia Crăciunului 2026.
Programul se adresează persoanelor în vârstă care au pensii de cel mult 2.000 de lei pe lună și îndeplinesc mai multe criterii de eligibilitate. Cererile pot fi depuse începând de luni, 23 noiembrie, iar termenul-limită este 24 decembrie 2026.
Cine poate primi tichetele de 200 de lei de la Primăria Brașov
Potrivit anunțului făcut de administrația locală, ajutorul este destinat pensionarilor care au domiciliul stabil în municipiul Brașov și obțin venituri lunare de maximum 2.000 de lei.
Există și condiții referitoare la vârstă. Pot solicita acest sprijin femeile care au împlinit cel puțin 63 de ani și bărbații care au ajuns la vârsta de minimum 65 de ani. Sunt eligibile inclusiv persoanele care împlinesc aceste praguri până la data de 31 decembrie 2026.
O altă cerință importantă este ca solicitanții să nu înregistreze datorii la bugetul local.
Cum pot fi folosite tichetele oferite de Crăciun
Sprijinul acordat de autorități are o valoare totală de 200 de lei pentru fiecare beneficiar și este oferit sub forma unor tichete.
Acestea pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea produselor alimentare. Prin urmare, suma nu poate fi folosită pentru cumpărarea altor categorii de bunuri.
Programul este derulat în baza unei hotărâri a Consiliului Local Brașov, adoptată în anul 2023, prin care a fost stabilit acest tip de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici.
Unde și până când se depun cererile
Persoanele care îndeplinesc toate condițiile trebuie să depună o solicitare însoțită de documentele justificative în perioada 23 noiembrie - 24 decembrie 2026.
Cererea și actele necesare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov. Procedura este organizată astfel încât documentele să fie prezentate în același timp cu ridicarea tichetelor.
Pensionarii se pot prezenta personal pentru a solicita ajutorul. În cazul persoanelor nedeplasabile, tichetele pot fi ridicate și de o persoană împuternicită.
Astfel, seniorii din Brașov care au venituri de până la 2.000 de lei și respectă criteriile stabilite pot beneficia de un sprijin suplimentar de 200 de lei pentru cumpărăturile alimentare înainte de Crăciun.