Investițiile de miliarde de lei realizate de stat nu garantează automat o creștere economică mai mare. Este avertismentul transmis luni, 23 noiembrie, de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, care atrage atenția că România trebuie să pună accent pe calitatea proiectelor, nu doar pe sumele cheltuite. Deși investițiile publice au reprezentat până la 8% din PIB în bugetele ultimilor ani, economia a înregistrat o creștere modestă. Oficialul BNR consideră că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze într-o măsură mai mare pe capitalul privat și pe mediul antreprenorial.
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a atras atenția, în cadrul celei de-a VII-a ediții a conferinței ROINVEST, organizată de News.ro, că România trebuie să analizeze cu mai multă atenție eficiența investițiilor publice. Acesta a explicat că sumele importante alocate de stat în ultimii ani nu au produs întotdeauna rezultatele economice așteptate. Deși bugetele au inclus investiții echivalente cu 7% sau 8% din Produsul Intern Brut, ritmul de creștere economică a rămas redus.
Mesajul oficialului este că valoarea investițiilor nu trebuie privită separat de rezultatele pe care acestea le produc. Un volum mai mare al cheltuielilor publice nu se traduce automat într-o dezvoltare economică sustenabilă.
Fondurile europene trebuie să aibă prioritate. Ce recomandă viceguvernatorul BNR
Cosmin Marinescu a subliniat că investițiile finanțate din fonduri europene reprezintă o categorie care trebuie tratată cu prioritate. Potrivit acestuia, absorbția și implementarea acestor proiecte sunt esențiale pentru economie. Oficialul BNR a făcut o distincție între investițiile realizate cu bani europeni și cele finanțate exclusiv din resursele bugetului național, arătând că primele necesită o atenție deosebită din partea autorităților.
În același timp, viceguvernatorul consideră că România trebuie să schimbe modul în care își construiește creșterea economică. Accentul ar trebui să se mute de la acumularea unor volume tot mai mari de investiții către eficiența acestora și către dezvoltarea capitalului privat.
Investițiile publice au crescut cu 30% în 2026. Ce arată datele prezentate de BNR
În ciuda avertismentului privind eficiența proiectelor, Cosmin Marinescu a evidențiat și evoluțiile pozitive înregistrate de economia României în trimestrul al treilea al anului 2026. Potrivit datelor prezentate, economia a consemnat o creștere trimestrială ajustată de 2,1%, rezultat care a depășit inclusiv cele mai optimiste estimări ale pieței.
În aceeași perioadă, investițiile publice au continuat să avanseze. În primele nouă luni ale anului, acestea au fost cu 30% mai mari decât în intervalul corespunzător din 2025. Creșterea a fost susținută în principal de mobilizarea pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Doar în trimestrul al treilea, investițiile publice au înregistrat un avans de 49% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Investiții de 108 miliarde de lei în nouă luni. Două treimi din bani provin din fonduri europene
Viceguvernatorul BNR a prezentat și valoarea investițiilor publice realizate în ultimii doi ani, evidențiind rolul tot mai important al finanțărilor europene. În 2025, investițiile publice au totalizat 138 de miliarde de lei. În primele nouă luni din 2026, valoarea acestora a ajuns deja la 108 miliarde de lei.
O parte semnificativă a sumelor a provenit din fonduri europene. Ponderea finanțărilor europene în totalul investițiilor publice a crescut de la 57% în primele nouă luni din 2025 la 66% în perioada similară din 2026. Datele prezentate de Cosmin Marinescu arată că fondurile europene au devenit principala sursă de finanțare a investițiilor publice, în timp ce autoritățile continuă implementarea proiectelor și pregătesc închiderea PNRR. În acest context, viceguvernatorul BNR a insistat asupra necesității ca România să urmărească nu doar creșterea sumelor investite, ci și calitatea proiectelor și contribuția lor la dezvoltarea economică pe termen lung.