Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 14:06

Investițiile de miliarde de lei realizate de stat nu garantează automat o creștere economică mai mare. Este avertismentul transmis luni, 23 noiembrie, de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, care atrage atenția că România trebuie să pună accent pe calitatea proiectelor, nu doar pe sumele cheltuite. Deși investițiile publice au reprezentat până la 8% din PIB în bugetele ultimilor ani, economia a înregistrat o creștere modestă. Oficialul BNR consideră că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze într-o măsură mai mare pe capitalul privat și pe mediul antreprenorial.

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