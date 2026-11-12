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Inflația a crescut pentru a doua lună la rând. Carburanții și energia, printre cele mai mari scumpiri

Statie de carburanti Romania (foto: Emanuel Focsan)

Statie de carburanti Romania (foto: Emanuel Focsan)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat12 nov. 2026, 09:17
Actualizat12 nov. 2026, 09:31

Inflația continuă să crească, pentru a doua lună la rând, potrivit datelor publicate joi, 12 noiembrie, de Institutul națșionalde TSattică și Studii Ecomnomie (INSSE). Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9%, în timp ce prețurile au crescut cu 0,82% într-o singură lună. Cele mai puternice scumpiri din ultimul an s-au înregistrat la carburanți, chirii, energie termică și unele produse alimentare de bază, precum cafeaua și ouăle.

Potrivit datelor oficiale publicate de INSSE, inflația anuală a urcat la 6,9% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. De la începutul anului, prețurile au crescut cu 6,3%. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la inflație, cu o creștere anuală de 11,23%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 7,66%, și mărfurile alimentare, cu 3,07%.

Evolutia inflatiei in ultimul an (INS)

Carburanții, campionii scumpirilor

La categoria produselor nealimentare, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 43,45% față de octombrie 2025, iar benzina cu 32,91%.

Pe lista scumpirilor importante se află:

  • energia termică: +9,61%;

  • detergenții: +5,92%;

  • îmbrăcămintea: +5,57%;

  • încălțămintea: +5,26%.

  • energia electrică: +4,09%;

Chiriile și transportul aerian au explodat

În sectorul serviciilor, cea mai mare creștere anuală a fost consemnată la chirii, care sunt cu 38,46% mai mari decât în urmă cu un an.

Alte servicii care s-au scumpit puternic:

  • transport aerian: +14,44%;

  • apă, canal și salubritate: +13,69%;

  • alte servicii: +13,34%;

  • abonamente TV: +13,10%;

  • servicii poștale și telecomunicații: +10,43%;

  • servicii medicale: +8,41%.

Cafeaua și ouăle, cele mai afectate produse alimentare

La alimente, ritmul de creștere a fost mai temperat, însă anumite produse au înregistrat majorări semnificative.

Cele mai mari scumpiri de la un an la altul:

  • cafeaua: +12,48%;

  • ouăle: +10,50%;

  • laptele de vacă: +8,11%;

  • uleiul comestibil: +7,94%;

  • carnea de bovine: +7,17%;

  • peștele proaspăt: +5,29%.

În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 15,38% față de octombrie anul trecut, iar cartofii sunt mai ieftini cu 2,53%.

Ce s-a scumpit cel mai mult într-o singură lună

Comparativ cu septembrie 2026, cele mai puternice creșteri au fost înregistrate la:

  • energie termică: +5,22%;

  • energie electrică: +2,43%;

  • combustibili: +2%;

  • telefonie: +1,86%.

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