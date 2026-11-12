Inflația a crescut pentru a doua lună la rând. Carburanții și energia, printre cele mai mari scumpiri

Publicat 12 nov. 2026, 09:17 Actualizat 12 nov. 2026, 09:31

Inflația continuă să crească, pentru a doua lună la rând, potrivit datelor publicate joi, 12 noiembrie, de Institutul națșionalde TSattică și Studii Ecomnomie (INSSE). Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9%, în timp ce prețurile au crescut cu 0,82% într-o singură lună. Cele mai puternice scumpiri din ultimul an s-au înregistrat la carburanți, chirii, energie termică și unele produse alimentare de bază, precum cafeaua și ouăle.

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