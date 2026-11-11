Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate - HARTĂ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, 11 noiembrie, o atenționare hidrologică Cod galben de inundații pentru râurile din opt județe. Potrivit sursei citate, avertizarea este valabilă începând de joi, 12 noiembrie, ora 6:00, până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00. Sunt prognozate creșteri de debite și niveluri ale apelor, viituri rapide și posibile depășiri ale Cotelor de atenție.
Potrivit hidrologilor, fenomenele sunt favorizate de precipitațiile prognozate pentru următoarele 48 de ore și de propagarea apelor. În anumite zone se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri rapide ale nivelurilor râurilor.
Ce județe sunt vizate de Codul galben de inundații
Conform prognozei INHGA, atenționarea hidrologică vizează următoarele bazine hidrografice și județe:
Someșul Mic – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Bihor și Cluj;
Crișul Repede – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Cluj și Bihor;
Crișul Negru – în județele Bihor și Arad;
Crișul Alb – bazinul amonte de stația hidrometrică Vața de Jos și afluenții sectorului aval de această stație, până în amonte de stația hidrometrică Ineu, în județele Hunedoara și Arad;
Arieș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Alba și Cluj;
Mureș – afluenții sectorului aval de confluența cu râul Târnava, în județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad;
Bega – bazinul amonte de stația hidrometrică Făget și afluenții sectorului aval de această stație, până în amonte de stația hidrometrică Chizătău, în județele Timiș și Arad;
Timiș – bazinul amonte de stația hidrometrică Sadova și afluenții sectorului aval de această stație, până în amonte de stația hidrometrică Lugoj, în județele Caraș-Severin și Timiș.
Specialiștii avertizează că, în intervalul menționat, precipitațiile și propagarea viiturilor pot determina scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide. De asemenea, sunt posibile creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe cursurile de apă, cu depășirea Cotelor de atenție în anumite sectoare.
Atenționarea Cod galben emisă de INHGA rămâne în vigoare până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00.