Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate - HARTĂ

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 13:07

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, 11 noiembrie, o atenționare hidrologică Cod galben de inundații pentru râurile din opt județe. Potrivit sursei citate, avertizarea este valabilă începând de joi, 12 noiembrie, ora 6:00, până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00. Sunt prognozate creșteri de debite și niveluri ale apelor, viituri rapide și posibile depășiri ale Cotelor de atenție.

Distribuie articolul