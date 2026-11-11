Românul rănit în tragedia de pe autostrada Trakia din Bulgaria, în stare critică. Medicii spun că viața îi este în pericol

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 nov. 2026, 10:15

Starea românului rănit în tragedia rutieră de pe autostrada Trakia, din Bulgaria, s-a agravat, au anunțat miercuri dimineață oficialii spitalului din Burgas. Medicii depun eforturi pentru a-i salva viața, după ce acesta a suferit traumatisme grave. Datele oficiale transmise de autoritățile de la Sofia arată că 11 oameni și-au pierdut viața, iar 51 au fost răniți, dintre care 13 se află în stare gravă.

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