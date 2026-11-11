Românul rănit în tragedia de pe autostrada Trakia din Bulgaria, în stare critică. Medicii spun că viața îi este în pericol

Starea românului rănit în tragedia rutieră de pe autostrada Trakia, din Bulgaria, s-a agravat, au anunțat miercuri dimineață oficialii spitalului din Burgas. Medicii depun eforturi pentru a-i salva viața, după ce acesta a suferit traumatisme grave. Datele oficiale transmise de autoritățile de la Sofia arată că 11 oameni și-au pierdut viața, iar 51 au fost răniți, dintre care 13 se află în stare gravă.
Potrivit informațiilor transmise miercuri de autoritățile medicale din Burgas, românul este internat la secția de terapie intensivă a Spitalului din Burggas, după ce a suferit multiple traumatisme grave în urma accidentului produs marți pe autostrada Trakia. Starea sa este extrem de gravă, iar viața îi este în pericol, transmite agenția de presă BTA.
Reprezentanții spitalului au precizat că familia victimei a fost informată, la fel și Consulatul României din Burgas.
Medicii continuă lupta pentru salvarea victimelor
În aceeași unitate medicală este internat și un medic specialist în boli infecțioase, în vârstă de 37 de ani, de la Spitalul de Copii din Burgas. Acesta a trecut prin trei intervenții chirurgicale la nivelul membrelor și rămâne sub supraveghere în secția de terapie intensivă, însă medicii spun că, în prezent, viața sa nu este în pericol.
Alți patru răniți tratați la spitalul din Burgas se află într-o stare relativ bună. Aceștia au suferit traumatisme toracice și ortopedice, fiind deja supuși intervențiilor chirurgicale necesare și monitorizați de echipele medicale.
11 morți și zeci de răniți în cel mai grav carambol din ultimii ani
Tragedia s-a produs marți dimineață pe autostrada Trakia, în apropiere de Yambol, unde o ceață extrem de densă a redus vizibilitatea la doar câțiva metri. În accident au fost implicate 86 de vehicule, inclusiv autoturisme, camioane și un autobuz.
Bilanțul oficial indică 11 persoane decedate și 51 de răniți, dintre care mai mulți se află în stare gravă. Autoritățile bulgare au declarat zi de doliu național, iar anchetatorii încearcă să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs catastrofa rutieră.