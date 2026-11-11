Incendiu violent la o cabană din stațiunea Straja. Clădirea a ars în întregime: imagini dramatice VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 08:23

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, 11 noiembrie, la o cabană din stațiunea montană Straja, din județul Hunedoara. Flăcările au cuprins întreaga construcție, realizată în mare parte din lemn. Pompierii din Petroșani și Lupeni intervin pentru stingerea focului. Din informațiile existente, nu au fost înregistrate victime.

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