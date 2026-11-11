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Incendiu violent la o cabană din stațiunea Straja. Clădirea a ars în întregime: imagini dramatice VIDEO

Incendiu cabană/ Foto: ISU Hunedoara

Incendiu cabană/ Foto: ISU Hunedoara

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 08:23

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, 11 noiembrie, la o cabană din stațiunea montană Straja, din județul Hunedoara. Flăcările au cuprins întreaga construcție, realizată în mare parte din lemn. Pompierii din Petroșani și Lupeni intervin pentru stingerea focului. Din informațiile existente, nu au fost înregistrate victime.

Incendiu la o cabană din Straja. Pompierii intervin cu trei autospeciale

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, la sosirea echipajelor de intervenție, cabana ardea generalizat, flăcările cuprinzând toate nivelurile clădirii.

La intervenție participă pompieri din cadrul subunităților Petroșani și Lupeni, care acționează cu trei autospeciale de stingere de mare și medie capacitate. De asemenea, la locul incendiului a fost trimisă și o ambulanță SMURD.

Cabana nu avea turiști cazați în momentul izbucnirii incendiului

Reprezentanții ISU Hunedoara au precizat că, în momentul izbucnirii incendiului, în cabană nu se aflau turiști, deși unitatea dispune de 12 locuri de cazare.

Din fericire, în cele 12 locuri de cazare ale cabanei nu se aflau turiști, iar nicio persoană nu a fost rănită în urma izbucnirii flăcărilor. La sosirea pompierilor, cabana, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat,

a transmis ISU Hunedoara.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru stingerea focarelor. După încheierea operațiunilor de stingere, urmează să fie stabilită cauza probabilă a izbucnirii incendiului.

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