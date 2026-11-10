Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe după tragedia din Bulgaria. 12 oameni au murit în accidentele în lanț

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 18:04

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate după tragedia rutieră produsă marți, 10 noiembrie 2026, în Bulgaria. În urma unor coliziuni în lanț, în care au fost implicate peste 50 de vehicule, 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.

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