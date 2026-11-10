Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe după tragedia din Bulgaria. 12 oameni au murit în accidentele în lanț

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate după tragedia rutieră produsă marți, 10 noiembrie 2026, în Bulgaria. În urma unor coliziuni în lanț, în care au fost implicate peste 50 de vehicule, 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.
Liderul BOR i-a transmis condoleanțe Patriarhului Bulgariei, Preafericitul Părinte Daniil, și s-a rugat pentru sufletele celor decedați, însănătoșirea victimelor și alinarea familiilor care trec prin momente cumplite.
Mesajul Patriarhului Daniel după accidentul devastator din Bulgaria
În mesajul adresat Patriarhului Daniil, PF Daniel a transmis că a primit cu profundă tristețe vestea accidentului de proporții care a îndoliat țara vecină.
Acesta a evidențiat suferința familiilor victimelor și a transmis un mesaj de solidaritate în numele Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată, acesta a adresat rugăciuni pentru victime și pentru apropiații celor care și-au pierdut viața.
12 persoane au murit în accidentele în lanț de pe autostrada Tracia
Tragedia din Bulgaria s-a produs pe autostrada Tracia, una dintre cele mai importante artere rutiere ale țării, care asigură legătura dintre Sofia și Burgas.
Două accidente în lanț au avut loc în apropiere de Iambol, după ce ceața densă a redus considerabil vizibilitatea pe șosea. Peste 50 de vehicule au fost implicate în coliziuni, iar bilanțul a ajuns la 12 persoane decedate și zeci de răniți.
Informațiile au fost confirmate de guvernatorul regional Gheorghi Cealakov, pentru Agenția Bulgară de Presă (BTA).
Un român se află printre persoanele rănite în Bulgaria
Tragedia rutieră are consecințe și pentru România. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat că un cetățean român se numără printre persoanele rănite în urma accidentelor în lanț.
Acesta a primit îngrijiri medicale, iar autoritățile urmăresc situația românului afectat de eveniment.
Accidentul de pe autostrada Tracia este unul dintre cele mai grave evenimente rutiere produse în Bulgaria în ultima perioadă, iar mesajul Patriarhului Daniel vine în contextul solidarității exprimate față de familiile victimelor și față de poporul bulgar.