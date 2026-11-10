Accident grav în Cluj-Napoca. Doi oameni răniți după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină

Publicat 10 nov. 2026, 10:24 Actualizat 10 nov. 2026, 10:49

Un bărbat şi o femeie au ajuns la spital, marți, 10 noiembrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, pe o stradă din Cluj-Napoca, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Pompierii au intervenit de urgență.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident motocicleta