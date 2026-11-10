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Accident grav în Cluj-Napoca. Doi oameni răniți după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină

Accident / Sursă foto: ISU Cluj

Accident / Sursă foto: ISU Cluj

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 nov. 2026, 10:24
Actualizat10 nov. 2026, 10:49

Un bărbat şi o femeie au ajuns la spital, marți, 10 noiembrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, pe o stradă din Cluj-Napoca, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Pompierii au intervenit de urgență.

Un bărbat şi o femeie au ajuns la spital, marţi, 10 noiembrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină a cărui şofer a virat brusc, fără să se asigure înainte, pe o stradă din Cluj-Napoca. Bărbatul de pe motocicletă, cetăţean străin, şi femeia au suferit multiple traumatisme, dar erau conştienţi la momentul sosirii echipajelor de salvare.

Cum a avut loc accidentul

Din primele cercetări a reieşit că un bărbat de 52 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea autoturismul, ar fi efectuat un viraj la stânga, pentru efectuarea manevrei de întoarcere, fără a se asigura corespunzător, moment în care a intrat în coliziune cu un motociclu care circula din sens opus, condus de un cetăţean străin,

a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Persoanele aflate pe motocicletă au ajuns la spital

Mai exact, un bărbat şi o femeie, aflaţi pe motocicletă, au fost imediat preluaţi de către echipajele medicale, aceştia prezentând multiple traumatisme. Din fericire, ambele victime erau conştiente şi cooperante, astfel că au fost transportate la spital,

a mai transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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