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Social· 1 min citire
Accident grav în Cluj-Napoca. Doi oameni răniți după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină
Accident / Sursă foto: ISU Cluj
Publicat10 nov. 2026, 10:24
Actualizat10 nov. 2026, 10:49
Un bărbat şi o femeie au ajuns la spital, marți, 10 noiembrie, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină, pe o stradă din Cluj-Napoca, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Pompierii au intervenit de urgență.
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