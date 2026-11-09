România, lăudată de italieni. Trei jurnaliști au străbătut țara la invitația consulului general de la Bologna

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 nov. 2026, 17:09

România a impresionat trei jurnaliști italieni care au străbătut țara într-o vizită de documentare organizată de Consulatul General al României la Bologna. Experiența s-a concretizat într-un reportaj de 13 pagini publicat de revista online Faronotizie.it, care pune în valoare patrimoniul cultural, frumusețea peisajelor și ospitalitatea românilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre turism romania