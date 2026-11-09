România, lăudată de italieni. Trei jurnaliști au străbătut țara la invitația consulului general de la Bologna

România a impresionat trei jurnaliști italieni care au străbătut țara într-o vizită de documentare organizată de Consulatul General al României la Bologna. Experiența s-a concretizat într-un reportaj de 13 pagini publicat de revista online Faronotizie.it, care pune în valoare patrimoniul cultural, frumusețea peisajelor și ospitalitatea românilor.
Webmagazine-ul italian faronotizie.it a publicat în numărul de noiembrie un reportaj de 13 pagini despre România, intitulat „Viaggio in Romania”, rezultat al unei vizite de documentare organizate de Consulatul General al României la Bologna. Textul este semnat de Giorgio Rinaldi, directorul publicației, care a călătorit în toamna acestui an împreună cu jurnaliștii Giulio Biasion și Domenico Vita.
Inițiativa i-a aparținut consulului general Laura Nicoleta Nasta. „Am organizat această vizită cu dorința de a le oferi jurnaliștilor italieni ocazia de a descoperi România printr-o experiență directă și autentică, de a-i cunoaște patrimoniul cultural și natural și de a-i întâlni pe oamenii care păstrează tradițiile”, a declarat aceasta. Consulul a adăugat că „experiențele directe, dialogul și schimburile culturale contribuie la apropierea popoarelor” și că își dorește ca demersul să consolideze „legăturile de prietenie care unesc România și Italia”.
Traseul a cuprins Bucureștiul, Constanța, Delta Dunării, Bucovina, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Castelul Peleș. Reportajul descrie Bucureștiul drept un oraș „curat și ordonat”, cu locuitori „amabili și deschiși”, și se oprește asupra Ateneului, zonei Lipscani și Casei Poporului. La Constanța, autorul amintește exilul poetului Ovidiu la Tomis și statuia acestuia, realizată de sculptorul italian Ettore Ferrari. Delta Dunării este prezentată ca rezervație UNESCO, cu cel mai întins stufăriș din lume, iar mănăstirile pictate din Bucovina sunt numite „Capela Sixtină a Orientului”.
În Transilvania, jurnaliștii au remarcat caracterul central-european al Clujului, centrul istoric al Sibiului, cu „ochii” din acoperișuri și Podul Minciunilor, și Biserica Neagră din Brașov. La Castelul Peleș, autorul notează contribuția artiștilor italieni la construcție, oglinzile venețiene și candelabrele de Murano.
Un capitol separat este dedicat oamenilor. Rinaldi scrie că românii întâlniți pe stradă înțeleg cu ușurință italiana, datorită originii latine comune, și că privesc Italia cu simpatie, ceea ce a reprezentat „una dintre cele mai plăcute surprize ale călătoriei”. Reportajul se încheie cu fraza: „Lăsăm România fericiți că i-am cunoscut chipul cel mai frumos.”
Faronotizie.it apare din Mormanno, în regiunea Calabria, și se află la al XXI-lea an de apariție. Materialul este ilustrat cu fotografii realizate de autor pe parcursul călătoriei și include o hartă a traseului.