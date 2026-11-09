Au folosit drapelul României pentru a căra resturi vegetale! Ce amenzi au primit cei patru

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 13:57

Scandal în comuna Bosanci, județul Suceava, după ce patru persoane au fost surprinse folosind drapelul național pentru a strânge și transporta frunze și resturi vegetale. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de indignare, iar autoritățile au aplicat sancțiuni drastice: câte 10.000 de lei amendă pentru fiecare persoană.

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