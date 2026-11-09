Au folosit drapelul României pentru a căra resturi vegetale! Ce amenzi au primit cei patru

Scandal în comuna Bosanci, județul Suceava, după ce patru persoane au fost surprinse folosind drapelul național pentru a strânge și transporta frunze și resturi vegetale. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de indignare, iar autoritățile au aplicat sancțiuni drastice: câte 10.000 de lei amendă pentru fiecare persoană.
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat că s-a autosesizat în urma apariției imaginilor și a efectuat verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Potrivit polițiștilor, cele patru persoane participaseră la o acțiune de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. La finalul activității, una dintre ele ar fi luat din magazia primăriei un drapel național uzat, fără acordul administratorului.
Deși angajații primăriei le-ar fi pus la dispoziție unelte potrivite pentru transportarea resturilor vegetale, cele patru persoane au ales să folosească în mod repetat tricolorul pe post de sac pentru frunze și crengi.
Consecințele nu au întârziat să apară. Fiecare dintre cei implicați a primit o amendă de 10.000 de lei, în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994. În total, sancțiunile aplicate de polițiști se ridică la 40.000 de lei, a transmis IPJ Suceava.
Primarul din Bosanci, reacție după scandalul drapelului național. Cum a ajuns tricolorul să fie folosit la căratul frunzelor
După izbucnirea scandalului, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a intervenit public și și-a cerut scuze pentru incident. Edilul a explicat că drapelul folosit de cele patru persoane provenea dintre steagurile vechi ale primăriei, care fuseseră înlocuite în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională de 1 Decembrie.
Potrivit explicațiilor oferite de acesta, drapelele uzate au fost depozitate la un punct de colectare a textilelor, însă unul dintre ele a fost luat ulterior și folosit în mod necorespunzător de persoanele implicate în acțiunea de curățenie.
Neculai Miron, aflat la al treilea mandat de primar, este membru AUR, după ce anterior a făcut parte din PNL. Incidentul din Bosanci a stârnit reacții puternice în mediul online, iar explicațiile administrației locale au venit după ce fotografiile cu drapelul folosit la transportarea resturilor vegetale au devenit virale.