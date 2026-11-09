Incendiu și risc de explozie la o hală din județul Tulcea. Intervenție de urgență a pompierilor - VIDEO

Publicat 9 nov. 2026, 08:22 Actualizat 9 nov. 2026, 08:36

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din județul Tulcea, după ce o sobă folosită pentru uscarea nucilor a rămas nesupravegheată. Pompierii voluntari și apoi cei militari au limitat extinderea flăcărilor, deoarece exista riscul unei explozii dacă focul ajungea la îngrășămintele chimice depozitate la mică distanță, în aceeași incintă.

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