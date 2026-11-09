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Incendiu și risc de explozie la o hală din județul Tulcea. Intervenție de urgență a pompierilor - VIDEO

Incendiu la o fermă din Tulcea (foto: ISU Delta)

Incendiu la o fermă din Tulcea (foto: ISU Delta)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 nov. 2026, 08:22
Actualizat9 nov. 2026, 08:36

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din județul Tulcea, după ce o sobă folosită pentru uscarea nucilor a rămas nesupravegheată. Pompierii voluntari și apoi cei militari au limitat extinderea flăcărilor, deoarece exista riscul unei explozii dacă focul ajungea la îngrășămintele chimice depozitate la mică distanță, în aceeași incintă.

Incendiul a fost localizat și stins de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea, înainte de sosirea pompierilor militari. La intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o autoscară, din Tulcea și Măcin.

Pompierii militari au acționat pentru stingerea focarelor rămase și verifică hala pentru a elimina pericolul de reaprindere.

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