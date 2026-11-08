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Ro-Alert în județul Tulcea. Două aeronave au fost ridicate în aer după detectarea unor ținte lângă Insula Șerpilor

Ro-Alert in spatiul aerian

Ro-Alert in spatiul aerian

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 nov. 2026, 15:05
Actualizat8 nov. 2026, 15:14

Autoritățile române au activat duminică măsuri de supraveghere și protecție în zona de est a județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene în zona Insulei Șerpilor. Autoritățile au decis și alertarea populației din zonele aflate, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, ținta a fost identificată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. În urma situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană întărită pe flancul estic al NATO, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei”, a transmis MApN.

Momentan, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind natura țintei aeriene și nici dacă aceasta a reprezentat un pericol direct pentru teritoriul României. Ministerul Apărării a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce situația va fi clarificată.

Incidentul are loc pe fondul intensificării măsurilor de monitorizare a spațiului aerian din regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina și al numeroaselor incidente înregistrate în ultimii ani în apropierea granițelor României.

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