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Ro-Alert în județul Tulcea. Două aeronave au fost ridicate în aer după detectarea unor ținte lângă Insula Șerpilor
Ro-Alert in spatiul aerian
Publicat8 nov. 2026, 15:05
Actualizat8 nov. 2026, 15:14
Autoritățile române au activat duminică măsuri de supraveghere și protecție în zona de est a județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene în zona Insulei Șerpilor. Autoritățile au decis și alertarea populației din zonele aflate, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea.
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