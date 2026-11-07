Târg de toamnă în Parcul IOR: spectacole pentru copii, produse tradiționale și delicii gastronomice

Publicat 7 nov. 2026, 15:03 Sursă Realitatea PLUS

Parcul IOR din București găzduiește în acest weekend un târg dedicat familiilor, unde vizitatorii pot descoperi produse gastronomice tradiționale, dulciuri, articole artizanale, bijuterii și numeroase activități pentru copii. Printre atracțiile principale se numără spectacolele de teatru, muzica live și păpușile gigant, care au atras deja zeci de cei mici.

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