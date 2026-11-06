Un gigant chinez ridică o fabrică de la zero lângă București. Au început angajările și se pregătește producția de componente auto

O companie chineză din industria tehnologiei auto pregătește o investiție importantă în România. Fabrica va fi construită în apropierea Capitalei, iar recrutările pentru viitoarea unitate de producție au început deja.
O nouă investiție chineză prinde contur în apropierea Bucureștiului, unde un producător de tehnologie pentru industria auto pregătește construirea unei fabrici de la zero. Wuxi Autolink Intelligence Tech a ales localitatea Dragomirești-Deal pentru viitoarea unitate de producție, iar compania a început deja recrutările, inclusiv pentru un manager care va coordona atât activitatea fabricii, cât și procesul de construire a acesteia.
Proiectul este unul de tip greenfield, ceea ce înseamnă că investiția va fi realizată pe un amplasament nou, fără preluarea unei fabrici existente. Unitatea din România va prelua treptat comenzile externe ale grupului și va contribui la extinderea capacității de producție destinate piețelor internaționale, potrivit informațiilor publicate de Profit.
Ce componente auto va fabrica gigantul chinez lângă București
Wuxi Autolink Intelligence Tech activează în domeniul tehnologiilor electronice pentru automobile inteligente și furnizează componente utilizate de producătorii auto în dezvoltarea vehiculelor moderne.
Portofoliul companiei include controlere pentru habitaclul inteligent, unități centrale de calcul, module destinate sistemelor avansate de asistență a șoferului (ADAS), dar și plăci de circuite imprimate de înaltă densitate.
Aceste echipamente stau la baza funcțiilor electronice integrate în automobile, de la sistemele inteligente din interiorul vehiculului până la tehnologiile care monitorizează mediul înconjurător și îl asistă pe șofer în timpul deplasării.
Compania a fost fondată și este condusă de antreprenorul chinez Yang Hongze. Printre acționarii săi se regăsesc nume importante din industria auto, precum BAIC, Geely și Chery Automobile, dar și Bosch și NIO Capital, alături de alte companii chineze cu capital de stat.
Compania și-a deschis deja un centru de cercetare în București
Fabrica din Dragomirești-Deal reprezintă o nouă etapă a extinderii Wuxi Autolink Intelligence Tech pe piața europeană. Grupul și-a început deja activitatea în România printr-un centru de cercetare și dezvoltare deschis în București, în complexul de birouri Campus 6, construit de Skanska.
Pentru operațiunile din țara noastră au fost înființate două subsidiare. Autolink European Tech Center SRL gestionează activitatea centrului de cercetare și dezvoltare, în timp ce Autolink Intelligence System are ca obiect de activitate fabricarea echipamentelor electrice și electronice pentru industria auto.
Prin urmare, investiția de la Dragomirești-Deal nu reprezintă prima prezență a grupului în România, ci continuarea unui proces de dezvoltare început deja prin activitățile de cercetare și dezvoltare desfășurate în Capitală.
Planul de extindere al grupului vizează mai multe piețe europene
Strategia Wuxi Autolink Intelligence Tech depășește granițele României. În cursul acestui an, compania a deschis birouri în Germania și Franța, două piețe importante pentru industria auto europeană, pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea afacerii și consolidarea relațiilor cu producătorii locali.
Un alt proiect important a fost lansat în luna septembrie, în parteneriat cu grupul elvețian EDAG. Cele două companii analizează compatibilitatea arhitecturii Deep Fusion EEA cu cerințele industriei auto din Europa.
Tehnologia urmărește integrarea sistemelor electrice și electronice ale unui automobil într-o arhitectură centralizată. Aceasta se bazează pe un calculator central de înaltă performanță, controlere care gestionează senzorii și echipamentele locale, precum și pe o infrastructură de comunicație optică de mare viteză. Platforma utilizează procesorul Qualcomm Snapdragon 8797.
Colaborarea cu EDAG presupune verificarea compatibilității tehnice, a posibilităților de integrare a diferitelor sisteme și a respectării standardelor și cerințelor europene. La finalul proiectului este prevăzută realizarea unui demonstrator tehnic, care să arate modul în care tehnologia poate fi adaptată pentru industria auto de pe continent.