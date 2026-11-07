Foc de armă în sediul Poliției Locale Constanța. O angajată a apăsat accidental pe trăgaci: anchetă uriașă

Publicat 7 nov. 2026, 18:29 Actualizat 7 nov. 2026, 18:33

Un incident care putea avea consecințe grave s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, la sediul unei instituții publice din Constanța, unde o angajată în vârstă de 36 de ani a tras accidental un foc de armă, la finalul programului de lucru. Femeia manipula pistolul din dotare în zona de acces către camera de armament. Potrivit unor surse citate de News.ro, instituția în care a avut loc incidentul este Poliția Locală Constanța. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă focul a provocat pagube materiale minore. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

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