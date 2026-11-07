Consumul românilor continuă să scadă. Dorina Barcari a analizat reducerea vânzărilor din magazine

Consumul românilor continuă să scadă! Cele mai recente date INS arată că vânzările din magazine au scăzut cu 4,6% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar românii au cumpărat mai puține alimente și au redus inclusiv cheltuielile cu carburanții. Jurnalistul Realitatea PLUS, Saviana Russu și senatorul AUR, Dorina Barcari,, au analizat cifrele.
Românii cumpără tot mai puțin, pe fondul scumpirilor persistente și al incertitudinilor economice. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, publicate pe 6 noiembrie 2026, arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,6% în primele nouă luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Declinul a fost resimțit în aproape toate categoriile de produse, de la bunuri nealimentare și alimente până la carburanți.
Potrivit datelor centralizate de INS pentru perioada ianuarie-septembrie 2026, consumul populației continuă tendința de încetinire observată în ultimele trimestre. Cea mai accentuată scădere a fost înregistrată în cazul vânzărilor de produse nealimentare, semn că românii amână tot mai des achizițiile considerate neesențiale.
În același timp, și vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au consemnat un recul față de primele nouă luni din 2025, ceea ce indică o prudență sporită a populației inclusiv în privința cheltuielilor de bază.
Datele statistice arată și o diminuare a consumului de carburanți. Scăderea vânzărilor la pompă sugerează fie o reducere a deplasărilor, fie o adaptare a comportamentului de consum în contextul presiunilor asupra bugetelor gospodăriilor.
Economiștii avertizează că reducerea consumului, unul dintre principalii motoare ai economiei românești în ultimii ani, poate influența ritmul de creștere economică din perioada următoare. În condițiile în care populația devine mai precaută în privința cheltuielilor, comercianții se confruntă cu o cerere mai slabă, iar efectele se pot extinde în mai multe sectoare ale economiei.
Evoluția din primele nouă luni ale anului confirmă schimbarea comportamentului de consum al românilor, care își prioritizează tot mai atent cheltuielile și renunță la achizițiile considerate mai puțin urgente.