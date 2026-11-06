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Silvia Petre, șefă de asociație a pensionarilor: „Toate pensiile sunt greșite” după recalculare

Pensionari (foto: Realitatea Plus)

Pensionari (foto: Realitatea Plus)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 nov. 2026, 17:19

Președinta Asociației Uniunea Pensionarilor Timiș, Silvia Petre, a acuzat că, de doi ani, legea pensiilor nu este respectată, susținând că nu s-au aplicat corecțiile prevăzute în lege, prin indexare la rata inflației. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Petre a afirmat că, din acest motiv, toate pensiile sunt greșite după recalculare. Afirmația șefei asociației pensionarilor vine după ce economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a avertizat că, dacă Guvernul indexează pensiile, există riscul să ajungă în situația de a nu le mai putea plăti nici la actualul nivel.

Silvia Petre: Legea pensiilor nu este respectată de doi ani

Întrebată dacă îi este teamă că nu vor mai exista bani pentru plata pensiilor, Silvia Petre a spus că, în această situație, se poate aștepta la orice.

Dacă de 2 ani de zile n-au respectat legea pensiilor, nu s-a dat inflația, nu s-a dat indexarea, vă puteți aștepta la orice. Este dureros ca, după 40 de ani de muncă, un pensionar să nu poată supraviețui.

Bine că, pentru salariile parlamentarilor, au grijă să le mărească. Dar noi, pensionarii, putem supraviețui cu nici 3.000 de lei pensie după 40 de ani de muncă? E dureros.

Eu, acum, în 11 noiembrie, am proces la Tribunalul Timiș, vis-a-vis de grupele de muncă. CAS-ul și cu restul nu au rezolvat problema nici acum. Deci, după 40 de ani de muncă, un pensionar să nu poată supraviețui, nu se poate.

a declarat Silvia Petre, șefa Asociației Pensionarilor Timiș.

Aceasta a continuat cu situația pensionarilor, spunând că este nedrept ca un om care a muncit decenii întregi să nu poată trăi din pensie și a făcut o comparație cu salariile parlamentarilor.

Pensii recalculate cu 500 și 1.000 de lei mai puțin, potrivit Silviei Petre

Ea a acuzat apoi că pensiile recalculate ar conține erori și a vorbit despre diferențele pe care, spune ea, le văd pensionarii în decizii.

La ora actuală, cu mica recalculare, toate pensiile sunt greșite. Primesc decizii cu câte 500 și cu câte 1000 de lei mai puțin la pensiile recalculate.

Silvia Petre a afirmat că, în opinia ei, situația este alarmantă pentru pensionari, care, a spus ea, se confruntă cu pensii tot mai mici și cu o lege neaplicată.

Prim-ministrul trebuie să ia taurul de coarne și să facă ceea ce îi recomandăm noi de atâta vreme.

Să facă bugetul plecând de la prioritatea zero, care e legea pensiilor. Nu poți să ai trei ani consecutivi fără indexări de pensii.

Doi ani la rând e prea mult să nu aplici. S-au pierdut procente.

a mai afirmat Silvia Petre.

Datele casei naționale arată că peste 30% dintre cei care au apelat la instanţă au avut câştig de cauză. Din 2024 după marea recalculare și până în prezent au fost deschise aproape 62.000 de litigii împotriva caselor teritoriale de pensii.

Pe de altă parte, Șefa Casei Naționale de Pensii a venit cu explicații după apariția informațiilor potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. În timp ce Curtea de Conturi a semnalat nereguli și posibile prejudicii de sute de milioane de lei, conducerea instituției susține că informațiile apărute în spațiul public sunt false. Vasilica-Valentina Robu îi asigură pe pensionari că eventualele greșeli vor fi corectate și că drepturile lor vor fi respectate. 

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