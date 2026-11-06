Tulcenii au găsit o metodă inedită de a anticipa când mai lovesc dronele rusești. Soluția, venită din Ucraina

Publicat 6 nov. 2026, 16:32 Sursă Agerpres

Aplicațiile ucrainene de avertizare au devenit tot mai folosite în județul Tulcea, unde localnicii încearcă să afle din timp direcția în care se îndreaptă dronele rusești. Unele dintre aceste instrumente oferă informații suplimentare față de mesajele RO-ALERT.

Distribuie articolul