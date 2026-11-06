Tulcenii au găsit o metodă inedită de a anticipa când mai lovesc dronele rusești. Soluția, venită din Ucraina

Aplicațiile ucrainene de avertizare au devenit tot mai folosite în județul Tulcea, unde localnicii încearcă să afle din timp direcția în care se îndreaptă dronele rusești. Unele dintre aceste instrumente oferă informații suplimentare față de mesajele RO-ALERT.
Mesajele RO-ALERT nu mai sunt singura sursă de informare pentru o parte dintre locuitorii județului Tulcea atunci când apar riscuri de incursiuni ale dronelor rusești. Oamenii au început să se bazeze tot mai mult și pe aplicațiile ucrainene de avertizare, dezvoltate în ultimii ani pentru a monitoriza atacurile lansate de Rusia asupra țării vecine.
Unele dintre aceste aplicații le permit utilizatorilor să urmărească inclusiv direcția și traseul pe care se deplasează dronele. Potrivit Agerpres, tulcenii folosesc astfel de instrumente de câțiva ani, însă în ultima perioadă au semnalat și probleme în funcționarea lor.
O localnică din satul Periprava, aflat vizavi de localitatea ucraineană Vâlcov, a explicat că aplicațiile dezvoltate în Ucraina în cei peste patru ani de război oferă informații despre direcția din care vin dronele utilizate de Rusia pentru atacarea infrastructurii ucrainene.
Există însă și utilizatori care spun că instrumentele informatice funcționează fără dificultăți.
Două alerte RO-ALERT au fost transmise vineri în județul Tulcea
Vineri, locuitorii județului Tulcea au primit două mesaje RO-ALERT care avertizau asupra unor posibile incursiuni de drone. Alertele au fost transmise de Centrul Național Militar de Comandă, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
Prima avertizare extremă a fost emisă la ora 00:19. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a comunicat că nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian al României.
A doua alertă a ajuns la populație la ora 9:27. Până la momentul relatării, autoritățile nu făcuseră publică o informație similară referitoare la această a doua avertizare.
Tot mai mulți tulceni au renunțat la mesajele RO-ALERT
În ultimii ani, o parte dintre locuitorii județului Tulcea au ales să dezactiveze notificările RO-ALERT, considerându-le deranjante. Decizia a fost luată în pofida rolului esențial pe care îl au aceste avertizări în protejarea populației în situații de risc.
Datele oficiale arată că, în cursul acestui an, județul Tulcea a primit mai multe alerte extreme asociate războiului din Ucraina decât în întreaga perioadă 2022-2025. De altfel, zona se numără printre județele din România în care militarii au descoperit cele mai multe fragmente de drone.
Atunci când transmit mesaje de avertizare extremă, autoritățile le recomandă oamenilor să nu intre în panică și să se adăpostească în spații civile special amenajate, în beciuri sau în interiorul locuințelor. În cazul din urmă, populația este îndemnată să stea departe de ferestre și de pereții exteriori.
Când a fost transmis primul RO-ALERT pentru războiul din Ucraina
Sistemul RO-ALERT funcționează în România în baza unei legislații adoptate în octombrie 2017. Deși conflictul declanșat de Rusia în Ucraina a escaladat la sfârșitul lunii februarie 2022, primele avertizări transmise populației din România în legătură cu războiul au venit abia în septembrie 2023.
Primul mesaj RO-ALERT de acest fel a fost primit de locuitorii județului Tulcea pe 13 septembrie 2023, la ora 00:50. La scurt timp, la ora 01:04, o altă avertizare a fost transmisă populației din județul Galați.
Bruiajul afectează întregul flanc estic al NATO
În paralel cu avertizările privind dronele, în ultimele zile au apărut pe rețelele sociale informații despre bruiajul din regiune, preluate din proiectul ItaMilRadar. Acesta este specializat în monitorizarea activităților militare aeriene și maritime din mai multe zone ale Europei, printre care și Marea Neagră.
Potrivit informațiilor distribuite online, intensificarea bruiajului din regiune determină NATO să își adapteze strategia.
Autorii proiectului ItaMilRadar au atras atenția asupra amplorii fenomenului într-o postare publicată pe Facebook în urmă cu două zile.
„Harta bruiajului de ieri este deosebit de interesantă. Practic, întregul flanc estic al NATO este afectat de un bruiaj puternic, concentrat geografic de-a lungul frontierei estice", notau autorii proiectului ItaMilRadar.