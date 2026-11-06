Schimbări importante pentru șoferi, de astăzi! Cine riscă să piardă permisul de conducere și în ce condiții pot fi făcute excepții

Noi reguli privind obținerea și reînnoirea permisului de conducere intră în vigoare vineri, 6 noiembrie 2026. Modificările vizează în special șoferii care au probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool și droguri. În anumite situații, aceștia pot primi un aviz medical nefavorabil și pot pierde dreptul de a conduce. Există însă și excepții, iar un diagnostic medical nu înseamnă automat că o persoană trebuie să renunțe la permis.
Noile prevederi sunt incluse într-un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial la 22 octombrie, care actualizează criteriile medicale privind aptitudinile fizice și psihice necesare pentru conducerea autovehiculelor. Modificările urmăresc alinierea legislației naționale la normele europene, potrivit informațiilor prezentate de InfoCons.
Problemele de vedere care pot duce la pierderea permisului auto
Una dintre principalele modificări se referă la modul în care sunt evaluate afecțiunile oftalmologice. Medicii nu vor mai analiza exclusiv acuitatea vizuală, ci vor lua în calcul și alte elemente care pot influența capacitatea unei persoane de a conduce în siguranță.
Printre aspectele verificate se numără:
- câmpul vizual;
- capacitatea de a vedea în condiții de lumină redusă;
- sensibilitatea la lumină puternică;
- percepția contrastelor;
- existența vederii duble.
Pentru persoanele care conduc autoturisme și motociclete există posibilitatea obținerii sau reînnoirii permisului chiar dacă nu îndeplinesc toate criteriile medicale obișnuite. Acest lucru este posibil dacă medicul specialist efectuează investigații suplimentare și stabilește că afecțiunea nu reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră.
Sunt prevăzute reguli și pentru persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi. Acestea pot continua să conducă dacă ochiul sănătos asigură o vedere corespunzătoare, iar medicul confirmă că șoferul s-a adaptat la noua situație.
Prin urmare, problemele oftalmologice nu atrag automat interdicția de a conduce. Decizia depinde de gravitatea afecțiunii și de rezultatele evaluării medicale.
Cine poate pierde permisul din cauza afecțiunilor psihice
Noile norme stabilesc criterii și pentru persoanele diagnosticate cu tulburări psihice. Sunt vizate în special afecțiunile severe sau persistente care pot afecta judecata, comportamentul, capacitatea de reacție și adaptarea în situații neprevăzute.
Dacă medicii constată că o asemenea problemă este incompatibilă cu șofatul în siguranță, permisul poate fi refuzat sau retras.
Există însă posibilitatea ca anumite persoane să își păstreze dreptul de a conduce, dacă medicul specialist care le monitorizează oferă un aviz favorabil. În astfel de cazuri, șoferii pot fi obligați să efectueze controale medicale periodice, la intervale stabilite în funcție de evoluția afecțiunii.
Ce se întâmplă cu șoferii care au antecedente legate de consumul de alcool sau droguri
Modificările vizează și persoanele care au avut probleme asociate consumului de alcool. Acestea pot obține sau reînnoi permisul numai dacă îndeplinesc condițiile medicale necesare.
În cazul dependenței de alcool, este necesară o perioadă de abstinență, iar medicul specialist trebuie să confirme că afecțiunea se află în remisiune. De asemenea, persoana trebuie să primească un aviz medical favorabil și să respecte programul de monitorizare stabilit de specialist.
Simpla existență a unui diagnostic nu înseamnă însă că persoana poate conduce fără restricții. Dacă dependența sau tulburările asociate consumului afectează capacitatea de a conduce, dreptul de a obține ori reînnoi permisul poate fi refuzat.
Reglementările se referă și la consumul de droguri, precum și la anumite medicamente cu efecte psihotrope. Astfel, pot exista restricții inclusiv pentru persoanele care urmează tratamente prescrise de medic, dacă substanțele respective le afectează atenția, reflexele sau capacitatea de a reacționa la volan.
Reguli mai stricte pentru șoferii profesioniști de camioane și autobuze
Pentru conducătorii auto profesioniști, care se află la volanul camioanelor și autobuzelor, criteriile medicale sunt mai exigente.
Medicii trebuie să analizeze cu atenție riscurile asociate conducerii unor vehicule de mari dimensiuni și responsabilitatea suplimentară pe care o presupune transportul de persoane sau de mărfuri.
În funcție de natura și gravitatea problemelor medicale, pot fi impuse restricții sau poate fi refuzată eliberarea ori reînnoirea permisului.