Schimbări importante pentru șoferi, de astăzi! Cine riscă să piardă permisul de conducere și în ce condiții pot fi făcute excepții

Publicat 6 nov. 2026, 12:25 Actualizat 6 nov. 2026, 12:27

Noi reguli privind obținerea și reînnoirea permisului de conducere intră în vigoare vineri, 6 noiembrie 2026. Modificările vizează în special șoferii care au probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool și droguri. În anumite situații, aceștia pot primi un aviz medical nefavorabil și pot pierde dreptul de a conduce. Există însă și excepții, iar un diagnostic medical nu înseamnă automat că o persoană trebuie să renunțe la permis.

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