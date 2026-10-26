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Permis de conducere 2026: reguli medicale noi. De când intră în vigoare

Permis de conducere

Permis de conducere

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 12:36
Actualizat26 oct. 2026, 12:39

Noile prevederi clarifică situațiile în care o persoană poate primi sau păstra permisul în urma unui aviz medical și a unor controale periodice. Modificările au fost introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, și vizează regulile pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere.

Ce se schimbă la evaluarea medicală pentru permis

Noile modificări în legătură cu permisele de conducere în 2026, actualizează criteriile privind vederea, tulburările mintale, consumul de alcool, drogurile și medicamentele care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță. 

Evaluarea va ține cont de riscurile pe care afecțiunea sau tratamentul le prezintă la volan, iar în anumite situații decizia va putea fi luată în urma unui consult de specialitate.

Pentru unele afecțiuni, permisul poate fi eliberat sau reînnoit dacă medicul specialist emite un aviz favorabil și stabilește, atunci când este necesar, controale periodice. 

Noile reguli pentru fiecare afecțiune medicală

  • Probleme de vedere: verificări suplimentare privind vederea în lumină redusă, sensibilitatea la contrast, sensibilitatea la lumină puternică și vederea dublă. În anumite cazuri, permisul poate fi acordat cu aviz oftalmologic și, dacă este necesar, cu test practic.

  • Tulburări mintale grave: pentru persoanele ale căror afecțiuni pot afecta capacitatea de a conduce, se aplică restricții. Totuși, permisul poate fi acordat sau reînnoit pe baza unui aviz favorabil al medicului specialist și cu monitorizare periodică.

  • Dependență de alcool: obținerea sau reînnoirea permisului poate fi posibilă în anumite condiții medicale, inclusiv în funcție de abstinența confirmată și de avizul specialistului.

  • Dependență de droguri și medicamente: se mențin restricțiile pentru situațiile în care consumul sau dependența afectează siguranța conducerii. Evaluarea ia în calcul situația medicală, efectele tratamentelor și riscurile asociate.

Când intră în vigoare noile reguli pentru permis

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 octombrie 2026 și intră în vigoare la 6 noiembrie 2026. Modificările actualizează evaluarea aptitudinilor fizice și mentale necesare conducerii unui autovehicul, în acord cu cerințele europene privind permisele de conducere.

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