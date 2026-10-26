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Social· 2 min citire
Permis de conducere 2026: reguli medicale noi. De când intră în vigoare
Permis de conducere
Publicat26 oct. 2026, 12:36
Actualizat26 oct. 2026, 12:39
Noile prevederi clarifică situațiile în care o persoană poate primi sau păstra permisul în urma unui aviz medical și a unor controale periodice. Modificările au fost introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, și vizează regulile pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere.
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