Gabriel Oprea, omagiu adus militarilor și eroilor căzuți la datorie cu prilejul Zilei Armatei Române: ”Nu lăsăm pe nimeni în urmă”

Publicat 25 oct. 2026, 13:28 Actualizat 25 oct. 2026, 13:30

Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) au transmis, cu ocazia Zilei Armatei Române, un mesaj de omagiu dedicat militarilor care au apărat independența, suveranitatea și unitatea țării, în care este reafirmat principiul susținut de generalul în rezervă Gabriel Oprea: „Nu lăsăm pe nimeni în urmă!”, alături de apelul la respectarea drepturilor militarilor, polițiștilor și familiilor acestora.

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