Debitul Dunării la intrarea în țară, în creștere ușoară. Prognoza INHGA pentru finalul lunii octombrie

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține la 1.300 mc/s în următoarele cinci zile și o să crească ulterior până la 1.400 mc/s. Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 23-30 octombrie 2026, valorile estimate se vor situa sub media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 mc/s.
Dunărea, în creștere ușoară în aval de Porțile de Fier
În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării se vor menține relativ constante în prima parte a intervalului pe sectorul Gruia – Corabia, în timp ce pe tronsonul Turnu Măgurele – Tulcea este estimată o creștere ușoară. În a doua parte a perioadei de prognoză, debitele vor înregistra, în general, o creștere ușoară pe întreg sectorul Gruia – Tulcea.
Potrivit prognozei trimestriale, hidrologii au estimat pentru luna octombrie un debit maxim al Dunării la intrarea în țară de 1.600 mc/s și un debit minim de 1.200 mc/s.
Nivelurile foarte scăzute ale Dunării, care au atins în vara acestui an cele mai mici valori înregistrate vreodată, au dus la oprirea celor două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau aproximativ 20% din energia electrică dispecerizabilă a României.
Debite reduse pe râurile interioare în octombrie
Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare. Excepție va face prima zi a intervalului de prognoză, când sunt așteptate scăderi pe râurile din bazinele hidrografice Olt superior și mijlociu, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret și Prut, precum și pe cursurile de apă din Dobrogea.
Pentru luna octombrie 2026, regimul hidrologic este estimat la valori cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare. Valori mai ridicate, de 50%–80%, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare și Prahova, precum și în bazinele superioare ale Oltului și Bistriței.
Cele mai reduse valori, sub 30% din mediile multianuale lunare, sunt așteptate pe râurile din bazinele hidrografice Râmnicu Sărat și Bârlad, precum și pe cursurile de apă din Dobrogea.