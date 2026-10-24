Debitul Dunării la intrarea în țară, în creștere ușoară. Prognoza INHGA pentru finalul lunii octombrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 15:09

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține la 1.300 mc/s în următoarele cinci zile și o să crească ulterior până la 1.400 mc/s. Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 23-30 octombrie 2026, valorile estimate se vor situa sub media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 mc/s.

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