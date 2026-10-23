Microbuz școlar cu 14 copii, lovit de o mașină, în județul Iași. Momente de panică

Un microbuz școlar în care se aflau 14 copii a fost implicat, vineri, 23 octombrie, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în comuna Popricani, județul Iași. Două persoane, printre care și un elev de 14 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Un elev de 14 ani a suferit un atac de panică
Potrivit primelor informații, un autoturism a intrat în coliziune cu partea din spate a microbuzului școlar. La bordul acestuia se aflau 14 copii. În urma impactului, șoferul autoturismului și un elev în vârstă de 14 ani, pasager în microbuz, au avut nevoie de asistență medicală.
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, printre care o ambulanță de Terapie intensivă mobilă, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași și o autospecială pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
Doi răniți, transportați la spital
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași au precizat că, în urma evaluării medicale, două persoane au necesitat îngrijiri de specialitate.
Potrivit acestora, ambele persoane erau conștiente și cooperante în momentul evaluării. Ele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și pentru a primi îngrijirile necesare.
Ce încearcă să afle polițiștii
Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au stabilit cauzele producerii accidentului. Polițiștii urmează să efectueze cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care a fost lovit microbuzul școlar.
Ancheta vizează stabilirea circumstanțelor exacte ale coliziunii produse pe DN 24C, în comuna Popricani, județul Iași.