Microbuz școlar cu 14 copii, lovit de o mașină, în județul Iași. Momente de panică

Publicat 23 oct. 2026, 16:24 Actualizat 23 oct. 2026, 16:40

Un microbuz școlar în care se aflau 14 copii a fost implicat, vineri, 23 octombrie, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în comuna Popricani, județul Iași. Două persoane, printre care și un elev de 14 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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