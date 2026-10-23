Marin Burcea, bodyguardul lui Călin Georgescu, audiat de DIICOT în dosarul „microfoanelor”

Publicat 23 oct. 2026, 10:10 Actualizat 23 oct. 2026, 12:12 Sursă Realitatea PLUS

Marin Burcea, unul dintre oamenii care s-au ocupat de paza lui Călin Georgescu, a ajuns din nou în fața procurorilor DIICOT, vineri, 23 octombrie 2026. Audierea are loc în dosarul deschis recent, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi apelat la un specialist pentru a verifica dacă în locuința sa din Mogoșoaia existau dispozitive de supraveghere instalate de anchetatori. Deocamdată, nu este clar în ce calitate a fost chemat Burcea și dacă procurorii au suspiciuni privind o eventuală implicare a acestuia în faptele cercetate, conform Realitatea PLUS.

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