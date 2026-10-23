Marin Burcea, bodyguardul lui Călin Georgescu, audiat de DIICOT în dosarul „microfoanelor”
Marin Burcea, bodyguardul lui Georgescu
Marin Burcea, unul dintre oamenii care s-au ocupat de paza lui Călin Georgescu, a ajuns din nou în fața procurorilor DIICOT, vineri, 23 octombrie 2026. Audierea are loc în dosarul deschis recent, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi apelat la un specialist pentru a verifica dacă în locuința sa din Mogoșoaia existau dispozitive de supraveghere instalate de anchetatori. Deocamdată, nu este clar în ce calitate a fost chemat Burcea și dacă procurorii au suspiciuni privind o eventuală implicare a acestuia în faptele cercetate, conform Realitatea PLUS.
UPDATE
S-a terminat inclusiv la DIICOT audiera bodyguardului lui Călin Georgescu, Marin Burcea. Acesta a rămas cu calitatea de martor pe care o are în dosar.
De asemenea, luni este o zi foarte importantă, pentru că atât Călin Georgescu cât și Ionel Rușen vor afla dacă procurorii vor prelungi sau nu această măsură a arestului preventiv cu încă 30 de zile. Potrivit legii, aceștia pot prelungi până la 180 de zile.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Realitatea PLUS Ionela Arcanu, audierea are loc în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care ar fi fost verificată locuința lui Georgescu. În urmă cu două zile, DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul privind dispozitivele de supraveghere din vila de la Mogoșoaia. În paralel, Curtea de Apel București analizează vineri contestația procurorilor împotriva deciziei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu.
Marin Burcea, chemat din nou în fața procurorilor DIICOT
Marin Burcea, cunoscut pentru rolul său în echipa de protecție a fostului candidat la prezidențiale, a fost chemat vineri la sediul DIICOT, în legătură cu noua anchetă deschisă pe numele lui Călin Georgescu. Procurorii verifică împrejurările în care fostul candidat ar fi solicitat ajutorul unui specialist pentru a descoperi eventuale microfoane sau camere de supraveghere instalate în locuința sa din Mogoșoaia.
Potrivit informațiilor apărute până acum, suspiciunile anchetatorilor vizează și o posibilă încercare de neutralizare a dispozitivelor sau de împiedicare a funcționării sistemelor informatice folosite pentru supraveghere. Marin Burcea a fost văzut în repetate rânduri alături de Georgescu, atât la aparițiile publice, cât și în timpul deplasărilor acestuia la instituțiile judiciare. El face parte din cercul persoanelor care s-au ocupat de securitatea fostului candidat.
Deocamdată, procurorii nu au comunicat public dacă Burcea este audiat în calitate de martor sau dacă verificările îl vizează și pe acesta în calitate de suspect. Totodată, nu există informații confirmate că Marin Burcea ar fi persoana care a efectuat verificarea tehnică a locuinței din Mogoșoaia. Specialistul cercetat în acest dosar este Vlad Alin Zamfir, care a fost plasat sub control judiciar.
Ce au descoperit procurorii în dosarul dispozitivelor de supraveghere
Noua anchetă a fost făcută publică miercuri, 21 octombrie, când procurorii DIICOT au efectuat două percheziții în București și au anunțat că investighează posibile infracțiuni informatice. Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie 2026, un bărbat de 35 de ani ar fi verificat vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, la solicitarea acestuia. Scopul ar fi fost identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de autorități în cadrul cercetărilor penale.
Verificarea ar fi avut loc la cinci zile după ce procurorii DIICOT efectuaseră percheziții în aceeași locuință, pe 21 septembrie. La momentul respectiv, anchetatorii puseseră în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică. Procurorii suspectează că demersul nu s-ar fi limitat la identificarea aparaturii, ci ar fi urmărit și alterarea unor date informatice sau perturbarea funcționării sistemelor folosite pentru supraveghere. Potrivit DIICOT, rezultatul urmărit nu s-a produs, din motive independente de voința persoanelor cercetate. În acest dosar sunt investigate posibile operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentative de alterare a integrității datelor și de perturbare a funcționării unor sisteme informatice.
Călin Georgescu a fost audiat într-un nou dosar. Specialistul care i-ar fi verificat vila, sub control judiciar
Miercuri, 21 octombrie, Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central și dus la sediul DIICOT pentru audieri în dosarul privind verificarea locuinței sale. În aceeași zi, anchetatorii l-au audiat și pe Vlad Alin Zamfir, bărbatul de 35 de ani care ar fi fost solicitat să caute eventualele dispozitive de înregistrare instalate în imobil. După audieri, procurorii au dispus măsura controlului judiciar în cazul specialistului. Acesta este cercetat pentru presupusa implicare în operațiunile care ar fi vizat aparatura folosită de anchetatori.
Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar procurorii încearcă să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și dacă au fost comise infracțiunile investigate. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este vizat de suspiciuni privind instigarea la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și la tentative de afectare a sistemelor folosite pentru supraveghere. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar responsabilitatea penală poate fi stabilită numai în urma procedurilor judiciare.
Audierea lui Marin Burcea are loc în ziua în care se decide măsura preventivă a lui Călin Georgescu
Audierea lui Marin Burcea vine într-un moment important și pentru situația juridică a lui Călin Georgescu. Vineri, 23 octombrie, Curtea de Apel București are programată judecarea contestației formulate de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea fostului candidat la prezidențiale și a decis că acesta poate fi plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu a fost însă definitivă, iar procurorii au contestat-o. Până la soluționarea contestației, Georgescu rămâne în Arestul Central, unde se află din 29 septembrie.
Dosarul în care a fost arestat preventiv este diferit de cel privind presupusa verificare a dispozitivelor de supraveghere. În prima cauză, fostul candidat este acuzat de implicare într-o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Judecătorii Curții de Apel urmează să stabilească dacă mențin arestarea preventivă sau dacă hotărârea Tribunalului București, privind plasarea în arest la domiciliu, poate fi pusă în aplicare.
Cine este Marin Burcea și de ce a mai fost chemat la audieri
Marin Burcea, supranumit „Lunetistul”, este cunoscut drept unul dintre principalii membri ai echipei de protecție a lui Călin Georgescu. Acesta a activat în Legiunea Străină Franceză, unde a avut gradul de caporal, iar ulterior s-a ocupat de activități de securitate. Numele său a devenit cunoscut publicului în timpul campaniei prezidențiale din 2024, când a fost văzut frecvent alături de Georgescu. Burcea a continuat să îl însoțească și în perioada în care fostul candidat a început să fie cercetat în mai multe dosare penale.
Pe 26 februarie 2025, Marin Burcea a fost adus la Parchetul General pentru audieri, în contextul investigațiilor care îl vizau pe Călin Georgescu și persoane din anturajul acestuia. Ulterior, a fost prezent și la alte momente importante ale anchetelor. Pe 29 septembrie 2026, când Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu, Burcea s-a aflat în apropierea fostului candidat în momentul în care acesta a fost preluat de polițiști. La începutul lunii octombrie, Burcea l-a însoțit la sediul DIICOT și pe Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu, chemat să dea declarații în dosarul privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro.
Anchetatorii verificau atunci un transfer de 118.000 de lei efectuat din contul lui Moldoveanu către omul de afaceri Răzvan Leu, persoana care a reclamat presupusul prejudiciu. Prezența repetată a lui Burcea în apropierea persoanelor implicate în anchetă este legată de activitatea sa în echipa de protecție a lui Călin Georgescu. Aceasta nu demonstrează, în sine, implicarea lui în faptele investigate.
Călin Georgescu, cercetat în mai multe dosare. Ce acuzații îi aduc procurorii
În paralel cu noul dosar privind aparatura de supraveghere, Călin Georgescu este cercetat într-o cauză în care procurorii DIICOT investighează o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat după ce i s-a promis obținerea unei finanțări externe pentru dezvoltarea unei afaceri cu metale prețioase.
Potrivit procurorilor, Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen i-ar fi prezentat acestuia posibilitatea accesării unei linii de credit de șase milioane de euro. Pentru obținerea banilor, persoanei vătămate i-ar fi fost solicitată o garanție financiară considerabilă. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar suma de aproximativ 1,1 milioane de euro nu ar fi fost restituită integral. În urma cercetărilor, procurorii au pus sechestru pe bunuri și conturi bancare, iar instanța a dispus, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen.
Pe 22 octombrie, fostul candidat a fost audiat și într-o altă cauză, deschisă în urma unui gest făcut în fața susținătorilor săi, la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea. Gestul este cercetat în legătură cu posibila sa semnificație legionară. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere și a refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor în această cauză.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News