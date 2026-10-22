Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Lista străzilor și localităților afectate până pe 30 octombrie

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 21:23

Rețele Electrice România a anunțat noi întreruperi de energie electrică în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 23–30 octombrie 2026. Sunt vizate străzi din Capitală, localități întregi și agenți economici, iar programul diferă în funcție de zona în care se desfășoară lucrările.

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