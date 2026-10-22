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Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Lista străzilor și localităților afectate până pe 30 octombrie

Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu

Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 21:23

Rețele Electrice România a anunțat noi întreruperi de energie electrică în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 23–30 octombrie 2026. Sunt vizate străzi din Capitală, localități întregi și agenți economici, iar programul diferă în funcție de zona în care se desfășoară lucrările.

Noi întreruperi ale alimentării cu energie electrică sunt programate în București și în județele Ilfov și Giurgiu, în perioada 23–30 octombrie 2026. Rețele Electrice România a anunțat un calendar de lucrări la rețeaua de distribuție, care va afecta atât străzi din Capitală, cât și numeroase localități din cele două județe.

Intervențiile sunt programate în mai multe etape, începând de vineri, 23 octombrie, și continuând până vineri, 30 octombrie. În funcție de zonă, întreruperile vor dura între șase și opt ore, iar în unele localități vor fi afectați toți consumatorii.

De ce se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu

Lucrările anunțate de Rețele Electrice România sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei de distribuție. Compania a transmis că a încercat să limiteze pe cât posibil numărul și durata întreruperilor programate, pentru a reduce disconfortul resimțit de consumatori.

Operatorul precizează că, pe durata intervențiilor, sunt luate măsuri de siguranță pentru protejarea clienților și a angajaților care execută lucrările.

„Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile”, a transmis compania.

Unde se întrerupe curentul în București

În Capitală, două zone sunt incluse în programul de lucrări pentru ziua de vineri, 23 octombrie 2026.

Vineri, 23 octombrie

  • Intervalul 09:00–17:00: Șoseaua Orhideelor, numărul 15. Întreruperea vizează clădiri de birouri și agenți economici.

  • Intervalul 09:00–15:00: Sectorul 2, strada Aurel Vlaicu, pe tronsonul cuprins între strada Paul Greceanu și strada Justinian.

Lista întreruperilor de curent din județul Ilfov

În Ilfov, lucrările sunt programate în perioada 23–28 octombrie și vizează mai multe localități, printre care Siliștea Snagovului, Voluntari, Afumați, Ciolpani, Domnești și Roșu.

Vineri, 23 octombrie 2026

Siliștea Snagovului

Voluntari

Luni, 26 octombrie 2026

Afumați

Ciolpani

Marți, 27 octombrie 2026

Domnești

Miercuri, 28 octombrie 2026

Roșu

Întreruperi de curent în județul Giurgiu, până pe 30 octombrie

Județul Giurgiu are cel mai extins program de lucrări din lista anunțată. Sunt vizate localități întregi, drumuri și numeroase străzi, iar intervențiile se vor desfășura în fiecare zi lucrătoare din intervalul 23–30 octombrie.

Vineri, 23 octombrie 2026

Slobozia

Mihăilești

Valea Dragului

Grădinari

Adunații-Copăceni

Luni, 26 octombrie 2026

Grădinari

Marți, 27 octombrie 2026

Crucea de Piatră

Călugăreni

Grădinari

Miercuri, 28 octombrie 2026

Bolintin-Deal

Grădinari

Călugăreni

Singureni

Joi, 29 octombrie 2026

Crânguri

Grădinari

Călugăreni

Vineri, 30 octombrie 2026

Grădinari

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