Cum alegi jucăriile pentru un copil de 2 ani: ce contează mai mult decât ambalajul colorat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 09:57

La vârsta de 2 ani, fiecare zi aduce descoperiri noi. Copilul începe să exploreze mai mult, să imite adulții, să recunoască forme și culori și să își exprime tot mai clar dorințele. În această etapă, joaca nu este doar o modalitate de petrecere a timpului liber, ci și o oportunitate importantă de învățare.

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