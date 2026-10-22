Trenuri anulate între Arad și Timișoara din 8 noiembrie 2026. Rutele afectate

Publicat 22 oct. 2026, 14:28 Actualizat 22 oct. 2026, 14:34

CFR Călători anunță modificări în circulația mai multor trenuri în luna noiembrie, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară dintre stațiile Șag și Aradu Nou. În perioada 8–20 noiembrie 2026, mai multe trenuri InterRegio și Regio vor avea trasee modificate sau vor fi anulate pe anumite segmente, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace auto între Arad și Timișoara Nord. Modificările vizează inclusiv trenuri care leagă Timișoara de Iași și Oradea.

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