Trenuri anulate între Arad și Timișoara din 8 noiembrie 2026. Rutele afectate

CFR Călători anunță modificări în circulația mai multor trenuri în luna noiembrie, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară dintre stațiile Șag și Aradu Nou. În perioada 8–20 noiembrie 2026, mai multe trenuri InterRegio și Regio vor avea trasee modificate sau vor fi anulate pe anumite segmente, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace auto între Arad și Timișoara Nord. Modificările vizează inclusiv trenuri care leagă Timișoara de Iași și Oradea.
Ce trenuri vor fi afectate în perioada 8–19 noiembrie
În perioada 8–19 noiembrie, trenul InterRegio 1763, pe ruta Iași–Arad–Timișoara Nord, va circula conform programului între Iași și Arad, însă va fi anulat pe segmentul Arad–Timișoara Nord. Pentru această porțiune, călătorii vor beneficia de transport cu mijloace auto.
În sens invers, trenul InterRegio 1765, care circulă pe ruta Timișoara Nord–Arad–Iași, va fi anulat între Timișoara Nord și Arad în perioada 9–20 noiembrie. Pe segmentul Arad–Iași, garnitura va circula conform orarului obișnuit, iar pasagerii vor fi preluați de mijloace auto între Timișoara Nord și Arad.
Trenuri Regio și InterRegio cu transbordare auto
În zilele de 9–14 noiembrie și 16–19 noiembrie, trenul InterRegio 1538, pe ruta Oradea–Arad–Timișoara Nord, va circula conform programului între Oradea și Arad, prin Salonta. Pe segmentul Arad–Timișoara Nord, trenul va fi anulat, iar călătorii vor continua deplasarea cu mijloace auto.
În aceleași zile, vor fi asigurate transferuri cu mijloace auto și pentru pasagerii trenurilor Regio 2604 și 2608, pe ruta Arad–Timișoara Nord, precum și pentru cei ai trenului Regio 2029, care circulă în sens invers, de la Timișoara Nord spre Arad.
Modificări pentru trenurile spre Oradea
În zilele de 9–13 noiembrie și 16–19 noiembrie, pasagerii trenului Regio 3115, pe ruta Timișoara Nord–Arad–Oradea, vor fi transportați cu mijloace auto între Timișoara Nord și Arad. Pe porțiunea Arad–Oradea, trenul va circula conform programului din Mersul Trenurilor. În aceleași perioade, călătorii trenului Regio 2605, pe ruta Timișoara Nord–Arad, vor beneficia de transbordare auto.
O modificare suplimentară este prevăzută pentru 14 noiembrie. În acea zi, pasagerii trenului Regio 3117, pe ruta Timișoara Nord–Arad–Oradea, vor fi transportați cu mijloace auto între Timișoara Nord și Arad, iar între Arad și Oradea trenul va circula conform graficului. Tot pe 14 noiembrie, călătorii trenului Regio 2605 vor fi transferați cu mijloace auto pe ruta Timișoara Nord–Arad.
Cum pot obține călătorii informații și rambursarea biletelor
Pasagerii care dețin bilete pentru trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor cumpărate și neutilizate, fie pentru întreaga călătorie, fie pentru porțiunea de traseu neefectuată, în condițiile regulamentului de transport feroviar.
Pentru informații actualizate despre circulație, călătorii pot apela numărul 021 9521 – INFO CFR, pot consulta aplicația TRENUL MEU sau pot verifica anunțurile de pe site-ul oficial CFR călători.