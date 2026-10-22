Patru copii, exploatați la cerșit în Alba Iulia până aproape de miezul nopții. Câți bani ajungeau să strângă într-o zi

Patru copii cu vârste între 1 și 6 ani ar fi fost obligați să cerșească în Alba Iulia, uneori până aproape de miezul nopții. Potrivit DIICOT, sumele strânse ajungeau la 1.000 de lei pe zi, iar minorii ar fi fost supuși inclusiv unor acte de violență.
Patru copii cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani ar fi fost exploatați pentru obținerea de bani din cerșetorie în municipiul Alba Iulia, potrivit unei anchete desfășurate de procurorii DIICOT. Minorii ar fi fost obligați să apeleze la mila publicului aproape zilnic, atât prin solicitări verbale, cât și prin gesturi, iar în anumite situații ar fi fost puși să cerșească până aproape de miezul nopții.
Conform comunicatului DIICOT, sumele obținute de copii puteau ajunge la 1.000 de lei pe zi, banii fiind preluați de persoanele cercetate și folosiți pentru întreținerea acestora. În dosar sunt cercetați trei inculpați, doi dintre ei fiind reținuți inițial, în timp ce față de o femeie însărcinată în stadiu avansat al sarcinii a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Copiii ar fi fost obligați să cerșească în zone aglomerate din Alba Iulia
Potrivit oficialilor, ancheta a stabilit că, începând din martie 2026, un bărbat și o femeie s-au mutat în municipiul Alba Iulia împreună cu cei patru copii ai lor, cu vârste între 1 și 6 ani. Scopul ar fi fost obținerea unor venituri din cerșetorie prin exploatarea minorilor.
Cei doi ar fi fost însoțiți de un al treilea inculpat, iar toate cele șapte persoane au locuit într-un apartament închiriat în regim hotelier.
Anchetatorii susțin că, până în august 2026, copiii au fost obligați aproape zilnic să cerșească. Aceștia apelau direct la mila oamenilor, fie prin cuvinte, fie prin gesturi, sau erau duși de unul dintre inculpați în locuri în care puteau întâlni numeroase persoane.
Minorii ar fi fost transportați în zone intens circulate din Alba Iulia, în apropierea lăcașurilor de cult, a teraselor și a localurilor. În unele situații, activitatea s-ar fi prelungit până aproape de miezul nopții.
DIICOT susține că minorii erau expuși la violențe și condiții improprii
Conform procurorilor, exploatarea copiilor nu s-ar fi limitat la obligarea acestora să cerșească. Victimele ar fi fost supuse inclusiv unor acte de violență și ar fi fost expuse temperaturilor ridicate din timpul zilei, fără să beneficieze de hrană și îngrijire corespunzătoare.
Banii obținuți de minori ar fi fost însușiți de inculpați, care îi împărțeau între ei și îi foloseau pentru propria întreținere.
Sumele strânse de copii puteau ajunge la 1.000 de lei într-o singură zi, potrivit datelor prezentate de DIICOT.
Doi inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile
La 21 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea a doi inculpați și plasarea sub control judiciar a unei inculpate, aflată în stadiu avansat de graviditate. Cei trei sunt cercetați pentru trafic de minori, exploatarea cerșetoriei și folosirea unui minor în scop de cerșetorie.
Ulterior, la 22 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.
Copiii au fost preluați de Protecția Copilului Brașov
Potrivit DIICOT, la data de 21 octombrie 2026, victimele au fost depistate pe raza localității Hârseni, județul Brașov. Copiii au fost preluați de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Procurorii precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.