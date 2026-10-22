Patru copii, exploatați la cerșit în Alba Iulia până aproape de miezul nopții. Câți bani ajungeau să strângă într-o zi

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 19:36

Patru copii cu vârste între 1 și 6 ani ar fi fost obligați să cerșească în Alba Iulia, uneori până aproape de miezul nopții. Potrivit DIICOT, sumele strânse ajungeau la 1.000 de lei pe zi, iar minorii ar fi fost supuși inclusiv unor acte de violență.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DIICOTcopii abuzaticersesc