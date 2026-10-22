Mirabela Grădinaru, mesaj pentru părinți: „Când copilul stă prea mult pe telefon, poate ascunde ceva greu de spus”
Mirabela Grădinaru
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, le transmite un mesaj părinților care sunt îngrijorați de timpul petrecut de copii în fața telefoanelor și a rețelelor sociale. În cadrul conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, aceasta a atras atenția că utilizarea excesivă a tehnologiei poate ascunde uneori probleme emoționale, singurătate sau nevoia copiilor de a fi acceptați de cei din jur. Mirabela Grădinaru consideră că părinții trebuie să stabilească limite, dar și să încerce să înțeleagă ce se află în spatele comportamentului celor mici.
Partenera șefului statului a vorbit și din propria experiență de mamă, explicând că părinții nu au întotdeauna răspunsurile potrivite, însă pot să rămână aproape de copii și să îi asculte fără să îi judece. Nu este prima dată când Mirabela Grădinaru abordează acest subiect. Pe 10 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, aceasta a transmis un apel către părinți, avertizând că în spatele tăcerii unui copil se poate ascunde o teamă.
Mirabela Grădinaru, mesaj pentru părinți despre copiii care petrec mult timp pe telefon
Cea de-a doua ediție a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală” a avut loc luni, 19 octombrie 2026, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Evenimentul a fost organizat de Q Magazine, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” și instituția de învățământ superior, reunind neurologi, psihiatri, psihologi, reprezentanți ai autorităților, profesori, elevi și specialiști din mai multe domenii.
Discuțiile s-au concentrat asupra efectelor pe care tehnologia le poate avea asupra sănătății mintale, în special în cazul copiilor și adolescenților. Participanții au analizat riscurile asociate utilizării excesive a dispozitivelor digitale, dar și modalitățile prin care pot fi păstrate relațiile sociale și echilibrul emoțional.
În mesajul transmis participanților, Mirabela Grădinaru a vorbit despre schimbările pe care tehnologia le-a adus în viața de familie. Aceasta a explicat că telefoanele, tabletele și rețelele sociale fac parte din realitatea în care cresc copiii de astăzi, motiv pentru care părinții trebuie să găsească soluții de adaptare, nu doar să încerce să îi țină departe de aceste dispozitive.
Ce spune Mirabela Grădinaru despre copiii care se refugiază în lumea virtuală
Una dintre ideile centrale ale discursului a fost legată de motivele pentru care copiii ajung să petreacă atât de mult timp pe telefon. Mirabela Grădinaru a explicat că, în unele situații, comportamentul acestora poate avea legătură cu nevoia de apartenență, cu teama de respingere sau cu probleme despre care nu reușesc să vorbească deschis.
Din perspectiva sa, părinții ar trebui să încerce să înțeleagă ce îi atrage pe copii în mediul online și cum se simt aceștia atunci când folosesc rețelele sociale. O limită privind timpul petrecut în fața ecranului poate fi necesară, însă nu rezolvă întotdeauna dificultățile emoționale care pot exista în spatele acestui obicei.
Mesajul pentru părinți: Copiii au nevoie de limite, dar și de explicații
Mirabela Grădinaru a subliniat că nu susține eliminarea regulilor privind utilizarea tehnologiei. Dimpotrivă, consideră că cei mici au nevoie de limite clare, de repere și de siguranță, însă acestea trebuie să fie însoțite de comunicare și înțelegere. În opinia sa, interdicțiile impuse fără explicații pot să nu fie suficiente atunci când un copil trece printr-o perioadă dificilă.
„Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de limite; avem. Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, când vine împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația.”
Partenera președintelui a atras atenția și asupra presiunii pe care rețelele sociale o pot pune asupra copiilor și adolescenților. În mediul online, aceștia sunt expuși permanent la imagini despre succes, popularitate și aspect fizic, ceea ce poate încuraja comparațiile cu alte persoane.
Mirabela Grădinaru: „Avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine”
O altă parte a mesajului a fost dedicată importanței sprijinului emoțional oferit copiilor și adolescenților. Mirabela Grădinaru a vorbit despre nevoia celor mici de a avea un mediu în care să își poată exprima temerile fără să fie criticați sau judecați. Aceasta consideră că părinții, profesorii și specialiștii trebuie să lucreze împreună pentru a crea condiții în care copiii să se simtă ascultați și în siguranță.
„În această lume, poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spune „E greu“ sau „Mi-e frică“ sau pur și simplu „Nu știu ce se întâmplă cu mine“, și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci pentru început: te ascult!”
În discursul său, partenera șefului statului a insistat și asupra faptului că problemele de sănătate mintală nu ar trebui să reprezinte un motiv de rușine. Aceasta a încurajat atât copiii, cât și părinții să solicite sprijin atunci când se confruntă cu situații pe care nu le pot gestiona singuri.
Conferința a adus în discuție și efectele tehnologiei asupra creierului
Pe lângă intervenția Mirabelei Grădinaru, evenimentul a reunit specialiști care au discutat despre influența mediului digital asupra dezvoltării cognitive, a relațiilor sociale și a sănătății mintale. Participanții au analizat inclusiv modul în care utilizarea îndelungată a dispozitivelor poate influența concentrarea, somnul și obiceiurile de zi cu zi. În cadrul conferinței a fost lansată și ediția în limba română a volumului „The Rise and Fall of the Human Mind”, semnat de profesorul neurolog Jan Martin Stransky și publicat de Editura Litera. Cartea explorează relația dintre creierul uman și mediul digital, inclusiv efectele consumului constant de informații și ale utilizării rețelelor sociale.
Evenimentul a urmărit să încurajeze discuțiile dintre specialiști, părinți și reprezentanții instituțiilor publice, astfel încât tehnologia să poată fi folosită fără să înlocuiască relațiile și activitățile importante pentru dezvoltarea copiilor.
România, printre țările cu cele mai mari probleme privind utilizarea rețelelor sociale de către adolescenți
Preocupările legate de sănătatea mintală a copiilor sunt susținute și de datele unor cercetări internaționale. Un raport publicat în septembrie 2024 de Organizația Mondială a Sănătății, bazat pe informații colectate în 2022, arăta că 11% dintre adolescenții analizați prezentau semne ale unei utilizări problematice a rețelelor sociale. Procentul crescuse de la 7% în 2018, ceea ce indica o extindere a fenomenului în țările participante la cercetare. Studiul a inclus aproape 280.000 de copii de 11, 13 și 15 ani din 44 de țări și regiuni din Europa, Asia Centrală și Canada. În cazul României, 22% dintre adolescenții participanți prezentau semne de utilizare problematică a rețelelor sociale, cel mai ridicat procent dintre țările analizate. Acestea sunt rezultate ale cercetării din 2022, nu estimări pentru anul 2026.
Prin utilizare problematică, cercetătorii înțeleg un comportament asemănător dependenței, în care tinerii întâmpină dificultăți în a controla timpul petrecut pe platformele sociale și continuă să le folosească în ciuda unor consecințe negative asupra vieții cotidiene. Totuși, nu orice copil care petrece mult timp pe telefon se confruntă automat cu o asemenea problemă. Un document publicat de Organizația Mondială a Sănătății în mai 2025 arată că relația dintre tehnologie și sănătatea mintală este complexă. Mediul online poate facilita comunicarea, accesul la informații și menținerea prieteniilor, dar anumite experiențe digitale pot contribui și la dificultăți emoționale, mai ales în cazul tinerilor vulnerabili.
Ce recomandă specialiștii părinților care vor să reducă timpul petrecut de copii pe telefon
Specialiștii în psihologia copilului recomandă ca regulile privind utilizarea telefoanelor să fie stabilite prin discuții în familie, ținând cont de vârsta și nevoile copilului. Contează nu doar numărul de ore petrecute în fața ecranului, ci și activitățile pe care acesta le desfășoară online, persoanele cu care interacționează și felul în care utilizarea tehnologiei îi afectează viața de zi cu zi.
Părinții pot observa dacă telefonul începe să înlocuiască somnul, activitatea fizică, timpul petrecut cu prietenii sau responsabilitățile școlare. În asemenea situații, specialiștii recomandă stabilirea unor intervale fără dispozitive, în special în timpul meselor și înainte de culcare. Totodată, adulții sunt încurajați să respecte ei înșiși regulile pe care le propun copiilor. Comunicarea rămâne una dintre cele mai importante recomandări. În loc să înceapă discuția direct cu reproșuri despre timpul petrecut online, părinții pot încerca să afle ce urmărește copilul pe rețelele sociale, ce îl preocupă și cum se simte după ce folosește aceste platforme. O conversație calmă poate ajuta la identificarea unor situații de hărțuire, excludere socială sau presiune din partea grupului de prieteni.
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