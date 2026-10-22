Mirabela Grădinaru, mesaj pentru părinți: „Când copilul stă prea mult pe telefon, poate ascunde ceva greu de spus”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 15:55

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, le transmite un mesaj părinților care sunt îngrijorați de timpul petrecut de copii în fața telefoanelor și a rețelelor sociale. În cadrul conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, aceasta a atras atenția că utilizarea excesivă a tehnologiei poate ascunde uneori probleme emoționale, singurătate sau nevoia copiilor de a fi acceptați de cei din jur. Mirabela Grădinaru consideră că părinții trebuie să stabilească limite, dar și să încerce să înțeleagă ce se află în spatele comportamentului celor mici.

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