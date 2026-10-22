Doi tineri din Bacău, s-au agățat de un autobuz aflat în mers - VIDEO

Doi tineri din Bacău au fost surprinși de camera de bord a unui participant la trafic în timp ce stăteau agățați de spatele unui autobuz aflat în mers, pe străzile orașului. Gestul extrem de riscant putea avea consecințe grave, având în vedere pericolul la care s-au expus atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic, se arată într-o postare pe Facebook Iași TV Life, un post regional de televiziune independent din România, cu sediul în municipiul Iași.
Imagini halucinante, surprinse de o cameră de bord, în Bacău
Potrivit imaginilor publicate de postul regional de televiune Iași TV Life pe Facebook, cei doi tineri s-au prins de partea din spate a autobuzului , fără să țină cont de pericolele la care se expun.
O frână bruscă sau pierderea echilibrului i-ar fi putut face să cadă pe carosabil, existând riscul de a fi loviți de vehiculele din trafic, mai arată jurnaliștii ieșeni.
Un gest teribilist, cu risc ridicat
Jurnaliștii ieșeni atrag atenția asupra faptului că agățarea de exteriorul unui autobuz aflat în mișcare îi expune pe cei care recurg la un asemenea gest unui pericol major. O cădere poate provoca răni grave, iar ceilalți șoferi pot fi puși în situația de a reacționa în ultimul moment pentru a evita un accident.
De ce este periculos să te agăți de un autobuz în mers
Operatorii de transport public avertizează că oamenii nu trebuie să încerce să urce într-un autobuz aflat în mișcare sau să alerge după acesta după plecarea din stație.
Deși recomandările generale ale poliției și ale companiilor de transport avertizează împotriva „manevrelor riscante”, agățarea de exteriorul autobuzelor este strict interzisă, ilegală și extrem de periculoasă.
La Articolul 148 din Regulamentul Auto se stipulează clar interdicția de a transporta persoane în afara caroseriei, pe scări, pe platforme sau agățați de vehicul. Poliția Rutieră sancționează drastic orice pasager sau pieton care recurge la gesturi ce pun în pericol siguranța traficului, prevede Codul Rutier din România (Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002).
Astfel, pierderea echilibrului la frânare sau în urma unor viraje îi poate arunca pe cei agățați pe carosabil, direct în calea mașinilor aflate în trafic.
În plus, șoferul autobuzului poate să nu observe persoanele aflate în exteriorul vehiculului, iar conducătorii auto din spate pot să nu aibă suficient timp pentru a evita impactul. Un astfel de gest poate pune în pericol atât viața celor implicați, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.