Doi tineri din Bacău, s-au agățat de un autobuz aflat în mers - VIDEO

Publicat 22 oct. 2026, 11:47 Actualizat 22 oct. 2026, 12:11

Doi tineri din Bacău au fost surprinși de camera de bord a unui participant la trafic în timp ce stăteau agățați de spatele unui autobuz aflat în mers, pe străzile orașului. Gestul extrem de riscant putea avea consecințe grave, având în vedere pericolul la care s-au expus atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic, se arată într-o postare pe Facebook Iași TV Life, un post regional de televiziune independent din România, cu sediul în municipiul Iași.

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