Vacanța de toamnă 2026. Când au elevii nouă zile libere și când reîncep cursurile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 10:28

Elevii din România intră în vacanță sâmbătă, 24 octombrie 2026, după ultima zi de cursuri a primului modul. Pauza de toamnă durează nouă zile, cu tot cu weekenduri, iar întoarcerea la școală este programată luni, 2 noiembrie.

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