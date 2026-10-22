Vacanța de toamnă 2026. Când au elevii nouă zile libere și când reîncep cursurile

Elevii din România intră în vacanță sâmbătă, 24 octombrie 2026, după ultima zi de cursuri a primului modul. Pauza de toamnă durează nouă zile, cu tot cu weekenduri, iar întoarcerea la școală este programată luni, 2 noiembrie.
Vacanța se încheie duminică, 1 noiembrie, și este prevăzută pentru elevii din întreaga țară în calendarul anului școlar 2026–2027.
Când începe vacanța de toamnă 2026
Vineri, 23 octombrie, este ultima zi în care elevii merg la cursuri înaintea pauzei de toamnă. Se încheie astfel primul modul de învățare, început pe 7 septembrie.
Intervalul 24 octombrie – 1 noiembrie cuprinde cinci zile din timpul săptămânii și două weekenduri. În total, elevii beneficiază de nouă zile consecutive fără cursuri.
Spre deosebire de vacanța de o săptămână din februarie, a cărei programare diferă în funcție de județ, pauza din octombrie are aceleași date la nivel național.
Elevii se întorc la școală pe 2 noiembrie
Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și continuă până marți, 22 decembrie, inclusiv. După această dată, elevii intră în vacanța de iarnă.
Anul școlar 2026–2027 este împărțit în cinci module de cursuri, separate de vacanțe. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală este 18 iunie 2027. Calendarul prevede însă date diferite de încheiere a cursurilor pentru anumite clase și forme de învățământ.
Ce înseamnă pauza de toamnă pentru părinți
Pentru familii, cele nouă zile fără școală pot însemna timp pentru odihnă, ieșiri sau activități împreună. În schimb, părinții care lucrează și au copii de grădiniță ori din clasele primare trebuie să organizeze supravegherea acestora.
Dacă sprijinul rudelor sau concediul nu sunt opțiuni, pot fi luate în calcul programele de vacanță și activitățile cu supraveghere. Disponibilitatea, programul și costurile trebuie verificate direct la organizatori.
Pentru timpul liber, variantele includ vizite la muzee, spectacole pentru copii, excursii scurte sau plimbări, în funcție de vreme. Lectura, jocurile de societate și activitățile creative pot completa programul zilelor petrecute acasă.
Când începe vacanța de iarnă 2026–2027
Următoarea pauză după cea de toamnă începe miercuri, 23 decembrie 2026. Vacanța de iarnă se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie, odată cu debutul celui de-al treilea modul.
Perioada include sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. În cazul profesorilor, zilele fără cursuri nu reprezintă automat zile de concediu de odihnă, activitatea profesională fiind organizată potrivit reglementărilor aplicabile.
Calendarul vacanțelor din anul școlar 2026–2027
Pauzele dintre module sunt programate astfel:
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
Vacanța din februarie: o săptămână stabilită la nivel județean, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027;
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;
Vacanța de vară: din 19 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor.
Pentru săptămâna liberă din februarie, familiile trebuie să urmărească programarea comunicată de inspectoratul școlar din județul în care învață copilul.